Liga : le Celta Vigo explose Cadiz

Outre la rencontre de Ligue 2 entre Le Havre et Clermont, une autre rencontre se jouait, mais en Liga. Le Celta Vigo accueillait en Galice la surprenante équipe de Cadiz, classée 6e. Mais rien ne s'est passé comme prévu pour les promus. En effet, à la pause, ils étaient déjà menés sur le score de quatre buts à zéro grâce à un énorme Iago Aspas.

C'est l'avant-centre qui offrait de fort belle manière le premier but de la rencontre à Nolito (6e). Exit le round d'observation. À la demi-heure de jeu, Jeremias Ledesma, le portier de Cadiz, découpait Santi Mina, sorti sur blessure. L'arbitre désignait le point de penalty. Aspas ne se faisait pas prier et donnait de l'air à Vigo (31e). Puis tout s'est enchaîné. Francisco Beltran, celui qui avait remplacé Santi Mina, marquait le troisième but juste avant la pause (43e) avant que Brais Mendez marque de la tête (45e +1). En seconde période, les occasions d'Aspas se multipliaient, mais soit il trouvait le poteau (61e), soit il marquait en étant hors jeu (64e). Cadiz répliquait, mais la tentative d'Isaac Carcelen sur coup franc trouvait un excellent Ruben Blanco (81e). Le Celta passe ainsi de la 17e place à la 9e à un petit point du Barça...