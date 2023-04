Manchester City - Leicester : les compositions officielles

Ce samedi, la Premier League se poursuit pour le compte de la 31e journée. Le dauphin Manchester City reçoit Leicester avec la volonté de mettre la pression sur Arsenal. Pour ce faire, les Sky Blues optent pour un 4-3-3 avec Ederson Moraes dans les cages derrière Kyle Walker, John Stones, Ruben Dias et Aymeric Laporte. Rodri Hernandez est placé en sentinelle auprès de Kevin De Bruyne et Bernardo Silva. De son côté, Erling Haaland prend la pointe tandis que Riyad Mahrez et Jack Grealish se retrouvent sur les ailes.

De leur côté, les Foxes misent sur un 5-3-2 où Daniel Iversen officie comme dernier rempart derrière Timothy Castagne, Caglar Söyüncü, Harry Souttar, Wout Faes et Victor Kristiansen. Kiernan Dewsbury-Hall, Youri Tielemans et Wilfried Ndidi assurent l’entrejeu. Placé en pointe, Jamie Vardy est épaulé par James Maddison.

Les compositions

Manchester City : Ederson - Walker, Stones, Dias, Laporte - Bernardo, Rodri, De Bruyne - Mahrez, Haaland, Grealish

Leicester City : Iversen - Castagne, Söyüncü, Souttar, Faes, Kristiansen - Dewsbury-Hall, Ndidi, Tielemans - Maddison, Vardy