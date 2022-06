Le clan Alexis Sanchez confirme la piste OM

La suite après cette publicité

L'Olympique de Marseille prospecte tous azimuts en ce début de mercato. Les noms fusent de toutes parts, à tous les postes. En attaque, les pistes Luis Muriel (Atalanta), Loïs Openda (Bruges), Luis Sinistierra (Feyenoord) ou encore Martin Braithwaite (Barcelone), Joaquin Correa (Inter) et Erik Botheim (Krasnodar) ont ainsi été évoquées ces derniers jours.

Le dossier Alexis Sanchez a lui aussi été cité ces derniers jours. Jorge Sampaoli serait, selon La Tercera au Chili, en contact permanent depuis plusieurs jours avec l'international chilien (148 sélections, 48 réalisations), qu'il a eu sous ses ordres en sélection pendant de longues années (remportant ensemble la Copa América 2015), pour lui vanter les mérites du projet phocéen.

L'OM loin d'être seul

Toujours dans les colonnes du quotidien chilien, un proche de l'attaquant de l'Inter, titulaire à seulement 7 reprises en Serie A cette saison (5 buts et 2 passes décisives), a confirmé la possibilité OM. «Marseille est une des options que le joueur a sur la table, mais d'autres l'attirent davantage, comme le FC Barcelone. Après le 30 juin, il prendra une décision pour son avenir», a expliqué ce membre de l'entourage du Niño Maravilla.

En course, les Ciel-et-Blanc ne partent donc pas favoris face à la concurrence (l'Atlético de Madrid, Aston Villa, Arsenal et donc le Barça sont avancés). D'autant que les exigences du natif de Tocopilla sont assez élevées (il émarge actuellement à 7 M€ annuels à Milan et devrait résilier sa dernière année de contrat pour se retrouver libre). À Pablo Longoria et Javier Ribalta de jouer !