Ligue des champions : Sérgio Conceição clashe violemment Mikel Arteta

Une dernière danse. Hier soir, le FC Porto a disputé son dernier match de la saison en Ligue des champions. Certainement le dernier sous les ordres de Sérgio Conceição dans cette compétition. En effet, le technicien de 49 ans devrait quitter l’écurie portugaise en fin de saison. Il le fera sans une C1 à son palmarès. Pourtant, Porto avait bon espoir de se qualifier pour les 1/4 de finale de l’épreuve reine après sa victoire 1 à 0 face à Arsenal lors du 1/8e de finale aller.

Arteta aurait insulté Conceição

Hier soir, les Lusitaniens se sont inclinés 1 à 0 dans le temps réglementaire à la suite d’un but de Leandro Trossard. Tout s’est finalement joué lors de la séance de tirs au but. Aidés par un grand David Raya, les Gunners se sont qualifiés pour le tour suivant (4 t.a.b. 2). Après la rencontre, la tension était palpable entre les deux camps. En effet, Sérgio Conceição s’est approché directement de Mikel Arteta et a refusé de lui serrer la main.

Le Portugais, main sur la bouche, s’est expliqué avec le technicien espagnol âgé de 41 ans, qu’il a pointé du doigt. Il semblait très agacé voire énervé. Il n’a pas fallu très longtemps pour connaître le fin mot de l’histoire. En conférence de presse, le coach du FC Porto a lâché ses vérités. «Ce n’est pas important. Ce qu’Arteta dit ou ne dit pas. Pendant le match il s’est tourné vers le banc en espagnol, je ne sais pas si c’est avec les entraîneurs espagnols, car avec Guardiola c’était la même chose.»

Le coach des Gunners dément

Il a ajouté : «il a insulté ma famille et à la fin je lui ai dit "fais attention", car la personne qu’il a insultée n’est plus parmi nous. Il devrait se préoccuper d’entraîner son équipe qui a beaucoup de qualités pour jouer davantage.» De son côté, Arteta n’a pas voulu polémiquer et s’est concentré sur la qualification. Mais Relevo indique que des sources proches d’Arsenal assurent que le technicien ibérique n’a pas insulté le coach adverse, ni sa famille.

Les relations entre les deux entraîneurs sont tendues depuis le match aller. «Nous voulions jouer. Nous n’avons pas manqué d’agressivité. Face à un bloc aussi bas et à une équipe qui n’a aucune intention de jouer, c’est ce que nous devons faire», avait lâché Arteta après la défaite à l’aller. Ce qui n’avait pas été du goût de Conceição. «C’est une opinion. Ils voulaient jouer, nous voulions gagner.» Mais hier soir, c’est Arsenal qui a gagné.