Mika Biereth, la pépite danoise qui marche dans les pas d’Erling Haaland et de Rasmus Hojlund

Je suis attaquant, originaire d’un pays scandinave, j’explose en Autriche, je suis… Mika Biereth. À l’instar d’Erling Haaland à Salzbourg lors de la saison 2019/2020 ou Rasmus Hojlund révélé au Sturm Graz en 2022, Mika Biereth est en train d’exploser cette saison avec le champion d’Autriche en titre. Né à Londres, le droitier de 21 ans est en train de tout écraser sur son passage avec les Autrichiens. Formé à Fulham puis à Arsenal, le buteur a dû s’exiler pour avoir l’occasion de se montrer au niveau professionnel. Après un premier prêt au RKC Waalwijk (2 buts en 13 matches) puis une expérience plus intéressante en Écosse avec Motherwell (6 buts et 5 offrandes en 15 rencontres), Mika Biereth a finalement posé ses valises en Autriche à l’hiver 2024 et le choix a été payant.

«J’étais en Écosse et je jouais pour Motherwell, puis mon agent m’a appelé et m’a dit qu’il y avait une opportunité de venir en Autriche et de me battre pour un titre en championnat et en coupe. J’ai parlé à Per (Mertesacker, directeur du centre de formation d’Arsenal ndlr) avant le déménagement, j’en ai discuté, ce qu’il en pensait, ce que je pensais, et pour moi, c’était presque une évidence. C’est le meilleur niveau auquel j’ai joué jusqu’à présent et j’ai beaucoup participé aux matches. Les joueurs ici sont vraiment bons et très talentueux», expliquait ainsi le jeune Mika Biereth en avril dernier au site internet des Gunners. Auteur de 9 buts et 4 passes décisives en 22 matches pour sa première demi-saison avec le Sturm Graz, Mika Biereth allait devenir un membre prépondérant de la formation autrichienne qui aura réussi à mettre fin à une hégémonie de Salzbourg qui avait débuté en 2014 avec ce titre de champion acquis en fin de saison ainsi que la Coupe d’Autriche.

Un choix malin

Un doublé retentissant pour le Sturm Graz qui gagnait ainsi un ticket historique pour la phase de poules de la Ligue des Champions. Cela faisait depuis la saison 2000/2001 que le Sturm Graz n’avait pas atteint ce stade de la compétition. Resté au sein du club autrichien par envie de s’inscrire sur la durée, Mika Biereth est finalement resté cet été en quittant Arsenal contre un chèque de 4,7 millions d’euros. Une bonne affaire pour les Schwoazn quand on voit le début de saison de l’international U21 danois. Comme un poisson dans l’eau, il roule sur le championnat autrichien avec 11 buts et 4 passes décisives en 16 matches et s’est même offert un but en Ligue des Champions lors de la victoire 1-0 contre Girona le 27 novembre dernier. Actuel leader de la Tipico Bundesliga, le Sturm Graz compte trois points sur son dauphin l’Austria Vienne et a relégué le Red Bull Salzbourg (5e) à treize unités (avec un match de plus).

Cette continuité fait d’ailleurs beaucoup de bien à Mika Biereth qui s’est satisfait de son choix dans un entretien pour The Athletic : «j’ai senti qu’il y avait du travail à faire, alors j’ai décidé de revenir. L’équipe a remporté le doublé et il s’agit d’essayer de le refaire, ce qui est probablement plus difficile que de le gagner la première fois […@ J’ai eu un gros impact sur mon ressenti au sein du club, autour de la structure, avec le manager, le directeur sportif et les joueurs. J’avais vraiment le sentiment de faire partie de quelque chose. Ensuite, l’opportunité d’être l’attaquant titulaire d’un club de Ligue des champions à 21 ans était une opportunité que je ne pouvais pas refuser.» Une exposition grandissante pour Mika Biereth qui sait qu’il est au bon endroit pour apprendre avant de viser un excellent club.

La prochaine grosse vente de Salzbourg

Le Sturm Graz a grandi dans l’ombre de Salzbourg sur les dernières années grâce à deux hommes notamment. Andreas Schicker qui est désormais directeur sportif d’Arsenal et a permis au club autrichien d’engranger environ 55 millions d’euros en 4 ans et demi. L’autre, c’est le coach Christian Ilzner qui avait permis à Wolfsberger d’émerger dans le paysage footballistique autrichien et a ainsi porté le Sturm Graz vers les sommets. Un environnement adéquat pour Mika Biereth qui sait qu’il est à la bonne école pour se hisser vers les sommets.

«C’est un club vendeur qui essaie de faire venir les meilleurs talents, de leur donner une visibilité et de les vendre. Par exemple, vous avez Rasmus Hojlund, Emanuel Emegha qui joue maintenant à Strasbourg en Ligue 1, et Alex Prass qui a été vendu à Hoffenheim cet été. Ces dernières années, ils ont vraiment intensifié leurs efforts pour attirer des talents et les vendre avec un bon bénéfice, et ce sans la Ligue des champions. Maintenant, avec l’expérience de la Ligue des champions et une fois que vous commencez à gagner des titres contre des équipes comme Salzbourg, je pense que les gens reconnaissent beaucoup plus ce club», a glissé le Danois. Jouant contre Lille ce mercredi, Mika Biereth peut un peu plus se faire une réputation qui dépasse les Alpes Autrichiennes. Marcher dans les pas d’Erling Haaland et de Rasmus Hojlund, tel est son destin.