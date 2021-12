Quand Kylian Mbappé rembarre Tottenham

L'avenir de Kylian Mbappé cristallise toutes les attentions ! Et pour cause, en fin de contrat en juin prochain, la star du Paris Saint-Germain ne souhaite toujours pas renouveler son bail avec le club de la capitale et semble plus que jamais déterminé à rejoindre le Real Madrid, qu'il affrontera donc en huitièmes de finale de Ligue des Champions. Si le natif de Bondy pourra d'ores et déjà négocier avec les Merengues en janvier et ainsi s'envoler du côté de Madrid, l'idée d'un départ vers l'Angleterre ne semble pas, en revanche, l'emballer.

En effet, actuellement en pleine promotion du dernier Spider-Man, Tom Holland s'est laissé aller à une petite anecdote qui ne manquera pas de faire réagir. Grand fan de Tottenham, l'acteur britannique a ainsi demandé à Kylian Mbappé lors de la cérémonie du Ballon d'or de rejoindre les Spurs. Mais la réponse de l'ancien Monégasque ne s'est pas faite attendre et d'un ton hilare, l'attaquant international français a ainsi déclaré : «Impossible! C'est impossible!» Bien tenté Tom...