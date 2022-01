Bayern Munich : Michaël Cuisance s'envole à Venise

Barré par la concurrence au Bayern Munich, Michaël Cuisance (22 ans) était sur le départ et avait notamment le choix entre le CSKA Moscou et Venise, comme nous vous l'avions révélé. Ce lundi, Venise vient d'annoncer être «heureux d'annoncer l'acquisition du milieu de terrain français Michaël Cuisance, 22 ans, en provenance du FC Bayern München». L'ex-milieu de terrain, prêté à l'OM la saison dernière, s'est engagé jusqu'en juin 2025 avec le promu de Serie A.

Pour le milieu de terrain français, Munich toucherait une dizaine de millions d'euros de transfert. Après deux ans et demi infructueux avec les Champions d'Allemagne et un prêt peu réussi à l'Olympique de Marseille, Michaël Cuisance ouvre désormais un nouveau chapitre en Italie. «Nous tenons à remercier Michaël Cuisance pour son engagement sous le maillot du Bayern et lui souhaitons tout le meilleur et beaucoup de succès pour son avenir au FC Venise», a commenté le directeur sportif du Bayern, Hasan Salihamidzic.