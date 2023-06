Mercato : les 4 nouvelles cibles du RC Lens pour se renforcer

La suite après cette publicité

Le RC Lens peut se vanter d’avoir fait du très bon travail ces dernières années. Après avoir retrouvé la Ligue 1 en 2020, le club nordiste s’est rapidement fait une place dans le top 10 de l’élite (7e deux années consécutives). Mais cette saison, les Artésiens ont récolté tout le fruit de leur travail en achevant cet exercice 2022/2023 à la deuxième place du classement. Pour le coach Franck Haise et son président Joseph Oughourlian, l’heure de la Ligue des Champions a sonné, trois ans seulement après la Ligue 2.

Mais quand un club modeste parvient à réaliser une telle performance, le scénario est souvent le même. Ses meilleurs joueurs sont très convoités et il faut rapidement savoir se retourner afin de compenser certains départs, mais surtout pour étoffer un effectif qui va devoir mener de front le championnat, la Coupe de France et donc la coupe aux grandes oreilles. Dernièrement, nous vous faisions d’ailleurs le point sur les joueurs lensois ayant le plus de chance de quitter le club. Loïs Openda (RB Leipzig), Kevin Danso (AC Milan, Napoli, Fiorentina) ou encore Facundo Medina (Brighton) sont quelques exemples. Mais rassurez vous chers supporters lensois.

Lens a des pistes

Pour ce qui est du côté des arrivées potentielles, le RCL ne chôme pas. Nous vous révélions en exclusivité que les Sang et Or avaient coché le nom du buteur nigérian de La Gantoise, Gift Emmanuel Orban (20 ans, 14 buts inscrits en 16 matches de championnat cette saison). Mais ce n’est pas la seule piste. Selon nos informations, le Malien de Salzbourg, Sékou Koïta plaît également. Sous contrat jusqu’en 2024, le joueur de 23 ans affiche 29 réalisations en 57 rencontres de championnat autrichien depuis qu’il a rejoint Salzbourg en 2017. Idem pour le buteur du Paris FC Morgan Guilavogui (25 ans, 15 buts cette saison en L2), mais qui apparaît plus comme un plan B voire C.

Pour l’entrejeu, nous pouvons vous affirmer que la jeune pépite de Strasbourg Habib Diarra (19 ans, 3 buts 3 passes décisives cette saison), par ailleurs pisté par l’OM, a été contactée par les Nordistes. Enfin, Stijn Spierings (27 ans) est lui aussi dans le radar lensois. Mais la tâche s’annonce compliquée. Parti librement de Toulouse après trois saisons passées sur les bords de la Garonne, le Batave (36 matches - 2 buts en L1 la saison passée avec le TFC) pourrait, à l’instar de Branco van den Boomen, rentrer au pays puisqu’il a un accord avec le PSV. Le RCL parviendra-t-il à le faire changer d’avis ?