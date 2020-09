Leeds : Marcelo Bielsa confirme sa présence pour la saison

Promu en Premier League cette saison, Leeds retrouve enfin l'élite anglaise cette saison. Mais, l'intersaison n'a pas été de tout repos pour les fans du club britannique. En effet, l'inquiétude était en train de monter puisque Marcelo Bielsa, au club depuis deux saisons, n'avait pas encore prolongé son contrat. Connaissant le personnage, on imaginait qu'il pouvait claquer la porte. Il n'en sera rien.

« Je travaillerai la saison prochaine à Leeds United. Tout a été réglé. Il est certain que je serai ici la saison prochaine », a ainsi lâché El Loco. Les fans du football et de Marcelo Bielsa peuvent donc être rassurés, ils verront bien l'Argentin sur le banc ce samedi pour la rencontre entre Leeds et Liverpool. Le duel avec Jürgen Klopp s'annonce déjà épique !

