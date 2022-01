Le FC Barcelone est prêt à tout pour mettre Kays Ruiz à la porte !

La suite après cette publicité

Décidément, le retour au bercail ne se passe pas comme prévu pour le joueur franco-marocain... Revenu en terres catalanes cet été après un passage au Paris Saint-Germain où il avait tout de même pu débuter en équipe première, le joueur formé à La Masia devait être un élément clé de l'équipe B barcelonaise, avec quelques possibles apparitions en A avec Ronald Koeman dès sa première saison.

Mais rien ne s'est passé comme prévu, et au final, il n'a joué que 78 minutes, réparties sur cinq rencontres. La faute au covid, à des blessures, mais aussi à une mauvaise adaptation et des prestations médiocres. Ce lundi, le quotidien Sport écrit un article incendiaire à son sujet, qui explique que le Barça et Sergi Barjuan, le coach de l'équipe B, ont abandonné avec lui.

Le Barça est prêt à tout pour le vendre

Le club veut ainsi s'en débarrasser dès maintenant pour éviter que la situation s'envenime. « Le Barça a une patate chaude entre les mains qui menace de les brûler », explique le média, qui évoque aussi certains épisodes problématiques, sans vraiment entrer dans les détails. Sa cote en France reste encore assez élevée, et les Catalans espèrent donc lui trouver une nouvelle destination en Ligue 1.

Si un petit chèque serait le bienvenu pour les dirigeants barcelonais, ils sont tellement prêts à s'en séparer qu'ils ne poseront pas d'obstacle financier. C'est dire à quel point le retour de Kays Ruiz est considéré comme un échec en interne, alors que son arrivée avait pourtant enthousiasmé les suiveurs du Barça B. La direction semblait compter sur lui, et ce n'est pas un hasard si sa clause libératoire avait été fixée à 50 millions d'euros, passant à 100 millions d'euros dès ses débuts en équipe première. Mais tout indique que ce premier match sous les ordres de Xavi n'aura jamais lieu. Avis aux intéressés...