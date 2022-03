Chelsea : des nouvelles de Roman Abramovich, empoisonné à Kiev

Plus de peur que de mal. Un peu plus tôt dans la journée de ce lundi, nous vous relations une information selon laquelle Roman Abramovich avait été victime d'une tentative d'empoisonnement, à Kiev, début mars, et ce alors que le futur ex-propriétaire de Chelsea faisait partie d'une délégation russo-ukrainienne ayant entamé des pourparlers entre les deux camps, dans le contexte de la guerre en Ukraine. Sky Sports assure une bonne fois pour toute que l'oligarque russe va bien à l'heure actuelle, et que sa vie n'est pas menacée après cet incident, venant confirmer les informations positives circulant à ce sujet.

Les Blues n'ont eux pas souhaité réagir à cette nouvelle. Le site d'investigation Bellingat, relayé par le média britannique, ajoute que Roman Abramovich et les autres négociateurs touchés par cette tentative d'empoisonnement souffraient aussi notamment de «douleurs perçantes aux yeux». Cet incident n'aurait ainsi pas eu pour but de tuer les personnes ciblées, mais de les effrayer, alors que le dosage utilisé était vraisemblablement insuffisant pour avoir des conséquences mortelles.

Bellingcat can confirm that three members of the delegation attending the peace talks between Ukraine and Russia on the night of 3 to 4 March 2022 experienced symptoms consistent with poisoning with chemical weapons. One of victims was Russian entrepreneur Roman Abramovich. https://t.co/DJaZ4CoL8J