L’AC Milan a déjà pris une décision radicale pour Theo Hernandez

L’Italie n’est pas à la fête ce mercredi matin. En effet, l’Atalanta Bergame et l’AC Milan ont été éliminés hier soir en 1/16es de finale de l’UEFA Champions League. La Dea a été envoyée au tapis par le Club Bruges. En ce qui concerne les Rossoneri, ils ont été sortis par Feyenoord. Si Santiago Giménez avait ouvert le score après seulement quelques secondes face à son ancien club, permettant aux Lombards de croire en une qualification, les Italiens ont finalement tout gâché. Et pour la presse transalpine, tout cela est la faute de Theo Hernandez. Averti à la 44e, ce qui l’aurait privé d’un 1/8e de finale aller, le Français a été expulsé à la 51e minute à la suite d’une simulation grotesque.

Un match qui va lui coûter cher

Ce qui a fait bondir la presse italienne comme les supporters de l’AC Milan, qui ont vu leur équipe réduite à 10 sortir de la compétition. Après la rencontre, l’international tricolore a été critiqué de toutes parts. Son club a bien essayé d’éteindre l’incendie par la voix de Zlatan Ibrahimovic. « Nous gagnions 1-0, nous avons continué à jouer, puis il y a eu l’expulsion de Theo, qui a été très sévère. Elle a changé le match. L’arbitre a été dur sur le deuxième jaune. Dans un match comme celui-là, on donne d’abord un avertissement verbal en vue de la situation suivante. Au lieu de cela, il a été dur et le match a changé. Nous ne sommes pas en colère contre Theo, mais contre nous-même. Feyenoord n’était pas meilleur, nous nous sommes tués.»

Sérgio Conceição a également évoqué ce sujet. «Si on n’a pas atteint les 8es de finale de la Ligue des Champions, c’est moi le responsable. Les joueurs font des erreurs, moi aussi. On veut éviter les erreurs, mais ce n’est pas un joueur qui gagne ou perd un match.» La presse italienne ne l’épargne pas non plus après ce fiasco. Le Corriere dello Sport a écrit : «Euroflop Milan. Si Theo Hernandez est le grand accusé après cette expulsion folle, qui a complètement changé le cours d’un match jusqu’à présent à sens unique, l’élimination des Champions est le résultat d’un match aller complètement faux en termes d’approche et d’attitude. Pas d’excuses ou d’alibis (…) Conceição a également sorti Giménez, pour se protéger au milieu avec Fofana, étonnamment laissé de côté au départ. Mais le Mexicain, sur en contre-attaque et dans l’assaut final, aurait servi.»

Ciao Theo

La publication italienne a ajouté : «quoi qu’il en soit, le Français est peut-être le grand coupable hier soir. Mais cela ne fait certainement pas disparaître les nombreuses erreurs commises, à tous les niveaux, depuis l’été dernier. Champions ou pas Champions, quelque chose devra changer.» Magré tout, c’est bien le nom et le visage de Theo Hernandez qui s’affichent un peu partout en Europe après l’élimination. Du côté de la Gazzetta dello Sport, on annonce d’ailleurs que le Français, qui va écoper d’une amende après son expulsion d’hier soir, pourrait bien avoir perdu plus qu’un match et une qualification en C1. En effet, le média au papier rose explique que l’AC Milan va se séparer de l’ancien du Real Madrid en fin de saison. Lié au club jusqu’en juin 2026, il souhaite prolonger l’aventure avec un salaire similaire à celui de Rafael Leão, soit environ 7 M€ par an. Sauf que les Rossoneri ne souhaitent pas lui donner autant. Ses performances cette saison ne justifient pas une telle demande pour les Italiens, qui ont laissé ce dossier de côté.

Ce mercredi, la GdS assure que les discussions sont au point mort et va même plus loin en révélant qu’il n’y aura ni augmentation, ni prolongation. Si le Français est pour rester, les deux parties vont se dire au revoir cet été selon la GdS. Les Lombards en ont assez de Theo Hernandez, qu’ils avaient déjà accepté de vendre pour 40 M€ à Côme cet hiver. Mais le joueur avait refusé. Cet été, les Milanais, qui n’ont pas été convaincus par ses prestations et par son attitude notamment hier soir, sont prêts à lui ouvrir la porte. «Ce qui reste de la saison 2024-25 de Theo, c’est ce qu’il fait en dehors du terrain - des couleurs de cheveux improbables, des stories Instagram au contenu douteux - et, plus triste encore, ce qu’il fait sur le terrain. Les cheveux sont lavés et les histoires sur les réseaux sociaux s’évanouissent, mais la Ligue des champions s’est irrémédiablement envolée, avec deux cartons jaunes en guise d’ailes», conclut à ce sujet la Gazzetta dello Sport, qui assure donc qu’on ne reverra plus le latéral sous le maillot rossonero l’an prochain.