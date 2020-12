Celtic-Lille : les compositions probables

Un dernier coup de collier pour le LOSC ! Qualifiés pour les 16e de finale de la Ligue Europa au printemps prochain, après leur succès la semaine passée contre le Sparta Prague, les Dogues ont besoin d'une nouvelle victoire ce soir (21h) afin de s'assurer la première place de leur groupe. Pour cela, il va falloir aller s'imposer sur la pelouse du Celtic, éliminé depuis bien longtemps et promis à la dernière place de cette poule.

Un succès du LOSC le positionnerait devant l'AC Milan et pourrait lui éviter un tirage compliqué comme la Roma, Arsenal, Villarreal ou Hoffenheim. Pour cette mission en Écosse, Christopher Galtier devrait faire confiance à un 4-4-2 classique, selon le journal L'Equipe. Les jeunes Lihadji et Timothy Weah pourraient être titulaires sur les ailes en soutien de David et Yazici. Côté Celtic, on se dirigerait vers un 4-3-3 avec Ntcham au milieu mais sans Odsonne Edouard devant.