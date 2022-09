Nice : Aaron Ramsey de retour contre le PSG

Bonne nouvelle pour les Aiglons. Alors que l'OGC Nice se déplace sur la pelouse du PSG ce samedi (21 heures, 9ème journée de Ligue 1), Lucien Favre va pouvoir compter sur le retour d'Aaron Ramsey (31 ans). L'expérimenté milieu gallois fait partie du groupe de 21 joueurs convoqué par Lucien Favre pour ce choc du championnat de France.

L'ancien joueur d'Arsenal et de la Juventus, auteur d'un but et d'une passe décisive en 6 apparitions en championnat cette année, avait manqué les trois dernières semaines à cause d'une blessure aux ischio-jambiers. À noter que Jean-Clair Todibo (suspendu), Joe Bryan (adducteurs) et Hicham Boudaoui (dos) ne seront pas de la partie au Parc des Princes, au contraire de Dante, Nicolas Pépé ou encore Andy Delort.

