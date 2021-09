Serie A : l’AC Milan dispose de la Lazio Rome, Zlatan Ibrahimovic buteur pour son retour

Choc en Serie A ce dimanche. Le Milan AC recevait la Lazio Rome, deux équipes qui avaient remporté leurs deux premiers matches de la saison. Les Rossoneri s’étaient imposés sur la pelouse de la Sampdoria (0-1) et face à Cagliari (4-1). Les Biancocelesti avaient eux battu Empoli (1-3) et Spezia (6-1). Maignan était titulaire dans les buts du Milan, tout comme Hernandez sur le côté gauche de la défense. Ibrahimovic faisait lui son retour dans le groupe, mais commençait la rencontre sur le banc, alors que Giroud était toujours en phase de reprise. La Lazio se présentait pour sa part en 4-3-3 avec un trio Anderson-Immobile-Pedro en attaque. Si les Romains avaient la possession du ballon en début de match, ce sont les Rossoneri qui se procuraient les meilleures situations et prenaient peu à peu le contrôle du jeu.

Ils allaient d’ailleurs être récompensés juste avant la mi-temps. Décalé sur le côté droit, Rebic servait Leão en retrait dans la surface qui trompait Reina d’un plat du pied à ras de terre (1-0, 45e). Dans le temps additionnel de la première mi-temps, les Milanais obtenaient un penalty, mais Kessié frappait sur la barre (45e+6). Rentré en jeu à la place de Leão (60e), Ibrahimovic fêtait son retour de la plus belle des manières. Il profite du bon travail de Rebic et n’a plus qu’à pousser le ballon au fond des filets (2-0, 67e). Les Rossoneri prennent la première place au classement de la Serie A, à égalité avec Naples. Les Biancocelesti pointent eux à la sixième place. Lors de la prochaine journée, l’AC Milan ira défier la Juventus sur sa pelouse, alors que la Lazio Rome recevra Cagliari.

Le classement de la Serie A