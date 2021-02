BL : le Bayern Munich chute face à l'Eintracht Francfort, Gladbach coule encore

Pour le compte de la 22e journée de Bundesliga, le Bayern Munich avait l'opportunité de conforter son statut de leader de la Bundesliga. Une mission pas si évidente que cela puisqu'il fallait se déplacer sur la pelouse de l'Eintracht Francfort. Et les Adler d'Adolf Hütter ont roulé sur le champion en titre en première période. Rapidement, Daichi Kamada a ouvert le score suite à un excellent travail de Filip Kostic (12e). Profitant des espaces dans la défense bavaroise, les locaux ont su doubler la mise suite à une très belle frappe d'Amin Younes (31e). Mené de deux buts à la pause, le Bayern Munich a relevé la tête en seconde période. Suite à un admirable travail de Leroy Sané sur la droite, Robert Lewandowski a réduit le score (53e) mais cela n'a pas suffi. Le Bayern Munich s'incline 2-1 et laisse la possibilité au RB Leipzig de revenir à deux points. L'Eintracht Francfort reste quatrième mais conforte sa position dans le top 4.

La suite après cette publicité

Irrégulier actuellement, le Borussia Mönchengladbach s'est incliné en fin de match contre Mayence. Rapidement menée suite à un but de Karim Onisiwo (10e), l'équipe de Marco Rose a répondu grâce à Lars Stindl (26e). Finalement, en fin de match, Kevin Stoger a donné la victoire à Mayence (86e). Avec cette défaite 2-1, les Fohlen redescendent à la huitième place et se retrouvent à neuf points des places qualificatives en Ligue des Champions. Mayence se relance et revient à un point du barragiste, l'Arminia Bielefeld et du premier non relégable le Hertha Berlin. Dans les autres rencontres, Stuttgart a su prendre le meilleur face à Cologne (1-0) tandis que l'Union Berlin a dépassé Fribourg grâce à son succès 1-0 et revient à hauteur du Borussia Dortmund.

Les matches de l'après-midi :

Borussia Mönchengladbach 1-2 Mayence : Stindl (26e) pour Gladbach; Onisiwo (10e) et Stoger (86e) pour Mayence

Eintracht Francfort 2-1 Bayern Munich : Kamada (12e) et Younes (31e) pour Francfort; Lewandowski (53e) pour Munich

FC Cologne 0-1 Stuttgart : Kalajdzic (49e) pour Stuttgart

Fribourg 0-1 Union Berlin : Promel (65e) pour Berlin

Le classement de la Bundesliga