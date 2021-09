PSG : la presse européenne se régale du remplacement de Lionel Messi

La suite après cette publicité

Les images ont rapidement fait le tour du monde. Alors que le PSG et Lyon étaient à égalité 1-1 sur la pelouse du Parc des Princes, Mauricio Pochettino a décidé de faire sortir Lionel Messi pour lancer Achraf Hakimi à la 76e minute. Un changement qui n'a visiblement pas fait plaisir à son compatriote au vu de sa réaction... « Tout le monde sait qu’on a de très grands joueurs, les décisions se prennent pour le meilleur de l’équipe, parfois ça marche parfois non, parfois ça plait, parfois non. On est là pour ça sur le banc. Sa réaction ? Je lui ai juste demandé comment il allait, il m’a dit qu’il était bien », a ensuite argumenté le tacticien argentin en conférence de presse.

Et très vite, ces images se sont retrouvées à la une des différents médias européens. En Espagne et surtout en Catalogne par exemple, où Mundo Deportivo explique que « le visage de l'Argentin était tout un poème, refusant de serrer la main de son coach ». Du côté de Sport, les images de cet "incident" sont encore en une et le média a aussi relayé les explications de Pochettino, signe que cet épisode a beaucoup intéressé les lecteurs du journal, principalement des fans du FC Barcelone. Le remplacement de l'ancien numéro 10 blaugrana se glisse même sur la une de l'édition papier des deux journaux, avec un encart et la fameuse photo de la discorde.

L'Europe se frotte les mains !

« Le changement de la discorde », résume de son côté Marca, qui explique que ce changement fera beaucoup parler. « Messi se fâche avec Pochettino », affirme de son côté AS, signe qu'en Espagne, on n’était clairement pas habitué à voir l'Argentin sortir dans de telles conditions. Mais il n'y a pas que chez nos voisins ibériques que ce changement fait parler, loin de là. En Angleterre, on se régale aussi, puisque cette histoire fait la une de la rubrique foot du Daily Mail notamment, où on évoque un « Messi choqué ». Pareil chez The Sun. « Messi était clairement contrarié par son manager quand il est sorti du terrain. Il a snobé la poignée de main de son compatriote et lui a lancé un regard plein d’indignation », résume le tabloïd dans son article.

En Italie aussi, on en parle, même si ce sont surtout les mésaventures de la Juventus et d'Allegri qui font la une. « Messi-Pochettino, c'est glacial : Leo sort et ne le salue pas », écrit la Gazzetta dello Sport pour ses lecteurs. Les Allemands, pourtant habituellement un peu plus mesurés que le reste des pays européens, n'en ont pas manqué une miette, à l'image de Sport Bild : « après le remplacement, voici le premier problème de Messi au PSG ! ». Autant dire que chez nos voisins européens, on va suivre la suite des évènements de très près !