Nantes: discussions compliquées pour la prolongation de Randal Kolo Muani

Sous contrat jusqu'en juin 2022 avec le FC Nantes, Randal Kolo Muani s'est vu proposer d'allonger son bail de deux saisons supplémentaires. Mais selon nos informations, les pourparlers achoppent aujourd'hui sur quelques détails, notamment le salaire et sa prime de signature. L’international Espoirs français, conscient du bon niveau qu’il a affiché cette saison, a des exigences un peu plus élevées que prévu. Elle tournerait autour de 125 000 € par mois et une prime à la signature supérieure à 1 000 000 d'€. Loin des propositions formulées par les Canaris pour le moment.

Courtisé par le RB Leipzig, le FC Bruges ou encore Francfort cet hiver, les divers interlocuteurs autour de RKM compliquent les négociations avec la direction nantaise. Conscient de son atout offensif, les dirigeants devront consentir des efforts s'ils souhaitent conserver leur attaquant de 22 ans. « Si la situation n'évolue pas, il y a peu de chance que Randal prolonge au FC Nantes cet été », souffle l’entourage de l’attaquant.