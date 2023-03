Stade Rennais : l’incroyable énigme Lovro Majer

La suite après cette publicité

Ce dimanche, le Stade Rennais a fait sensation sur la pelouse du Parc des Princes en allant chercher une victoire 2-0. Une rencontre où Lovro Majer est resté sur le banc pendant 90 minutes sans entrer en jeu. Pourtant apte, le joueur de 25 ans n’est clairement plus aussi indispensable qu’auparavant avec seulement 5 titularisations en 12 matches disputés en 2023. Une trajectoire assez surprenante quand on se rappelle de sa dernière saison avec les Bretons. Arrivé en fin de mercato estival avec le statut de future star du football croate, Lovro Majer arrivait du Dinamo Zagreb contre 12 millions d’euros et avait tout de la bonne pioche. Inondant la Ligue 1 de son talent, le gaucher offrait un premier exercice probant avec 6 buts et 9 offrandes en compteur pour 36 matches disputés sous les ordres de Bruno Genesio. Dépositaire du jeu de sa formation, il régnait sur le milieu de terrain alternant entre les postes de numéro 8 et numéro 10. De quoi attirer les intérêts d’autres formations.

Cet été, le Paris Saint-Germain s’est renseigné comme nous vous l’avons révélé ou encore l’Atlético de Madrid étaient sur les rangs. Arsenal a rejoint la course en septembre dernier Finalement resté, Lovro Majer a connu un début de saison difficile. La longue blessure de Baptiste Santamaria l’a poussé à jouer plus reculé. Un poste dans le double pivot moins optimal pour ses qualités car l’obligeant à défendre davantage. Malgré tout, la Coupe du Monde est arrivée à point nommée pour celui qui ne compte que 2 buts et 4 offrandes avec Rennes cette saison en 32 rencontres. Bien que remplaçant avec la Croatie derrière le trio composé de Luka Modric, Mateo Kovacic et Marcelo Brozovic, Lovro Majer - au même titre que Nikola Vlasic - a été une option de choix pour apporter de la fraîcheur dans l’entrejeu sous pour autant perdre en qualité. Il a réalisé de bonnes entrées et a même marqué un but contre le Canada.

Lovro Majer en plein doute

Revenu depuis à Rennes, il avait été lié au Real Madrid mais Bruno Genesio avait vite étaient la rumeur : «pour l’instant, on n’a pas décidé de qui pouvait éventuellement quitter le club. Je pense que plus on a de joueurs performants à chaque poste et plus on a de chances de remplir les objectifs qui nous sont fixés. Il faut que ça se fasse dans un état d’esprit serein, ce qui est le cas depuis le début de saison. La concurrence doit amener à se surpasser, à progresser et non pas à avoir de la frustration et à l’exprimer. Si c’est le cas on avisera, si ça reste comme ça a été durant la première partie de la saison, je pense que c’est bien d’avoir effectif comme on a.» Resté, le gaucher qui est sous contrat jusqu’en juin 2027 est néanmoins dans une situation plus floue depuis.

De moins en moins utilisé par Bruno Génésio, ce dernier ne pouvait pas cacher la méforme de son meneur de jeu. «Je ne sais pas, c’est difficile. Je parle régulièrement avec lui et lui-même a du mal à l’expliquer. Il n’y a rien de particulier qui pourrait faire qu’il est moins bien, ni personnellement, ni professionnellement, ni avec le groupe. Ça fait partie d’une carrière d’avoir des périodes où on est moins bien. À nous de l’entourer, de l’aider et à nous de retrouver le Lovro qu’on a connu parce qu’on en a besoin. C’est un de nos leaders techniques et on a besoin d’un Lovro à son meilleur niveau pour que l’équipe performe» expliquait-il après la défaite à domicile contre Rennes le 5 mars dernier où Lovro Majer n’avait disputé que 5 minutes. Victime collatérale de la blessure de Martin Terrier qui a conduit à la réorganisation du onze rennais, le joueur de 25 ans va devoir trouver les leviers pour repartir de l’avant. Rennes en a bien besoin et lui aussi s’il veut que les grands clubs reviennent à son assaut cet été. La trêve internationale avec la Croatie, avec des matches contre le Pays de Galles ce vendredi et la Turquie (28 mars), pourrait lui permettre de retrouver quelques bonnes sensations.