PSG : la réaction de Luis Enrique après sa première victoire en amical

La suite après cette publicité

C’est une première réussie pour le nouvel entraîneur du Paris Saint-Germain, Luis Enrique. En effet, le coach espagnol a vu ses joueurs s’imposer face au Havre pour leur première rencontre de préparation dans leur nouveau centre d’entraînement à Poissy (2-0). Et au micro du média officiel du club de la capitale, le technicien de 53 ans s’est exprimé sur sa première sur le banc du champion de France en titre.

«C’est un match de présaison typique et je pense qu’il y a beaucoup de choses positives sur ce que nous recherchons. Ce sont des matches qui permettent aux joueurs de s’améliorer physiquement et tactiquement, de s’habituer à des choses un peu différentes. Je pense que c’est bien pour donner des minutes aux joueurs et pour essayer de renforcer l’équipe. Il y a encore beaucoup de changements.»

À lire

PSG : Luis Campos a entamé des négociations pour Rasmus Hojlund