PL : Arsenal gâche tout contre Aston Villa

Après sa victoire contre Tottenham lors de la dernièrejournéee (2-1), Arsenal devait s’imposer contre Aston Villa, à domicile, pour rester dans les pattes de Liverpool, leader avec encore un match en moins. Tout avait bien commencé pour les Gunners, grâce à l’ouverture du score de Martinelli (1-0, 35e).

La suite après cette publicité

Arsenal pensait même avoir fait le plus dur en faisant le break en seconde mi-temps avec Havertz (2-0, 55e). Mais les Londoniens ont ensuite concédé l’égalisation en fin de rencontre sur des buts de Tielemans et Watkins (2-2, 60e et 68e). Arsenal pensait même l’emporter dans les arrêts de jeu, mais une main d’Havertz était signalé (90e+2). Un coup dur pour Arteta et ses hommes, toujours à six points de Liverpool.