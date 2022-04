OL : Peter Bosz s'enflamme pour Jean-Michel Aulas

Malgré une saison difficile, Peter Bosz peut compter sur le soutien de son président Jean-Michel Aulas. Après la défaite face à West Ham et l'élimination en C3, le patron des Gones était venu aux côtés de son coach et de Vincent Ponsot en conférence de presse vendredi matin. Dimanche, JMA a encore épaulé le Néerlandais après la victoire face à Bordeaux.« Peter Bosz sera l’entraîneur de l’OL la saison prochaine», avait-il martelé.

La suite après cette publicité

Une attitude qui plaît au technicien hollandais comme il l'a expliqué en conférence de presse ce mardi. «J'ai reçu ses propos avec beaucoup de respect. On voit que ce n'est pas un président qui est là depuis deux ans, c'est quelqu'un qui est là depuis longtemps. Je peux imaginer qu'avec l'émotion qu'il y a dans le foot, beaucoup auraient réagi autrement, sauf un président qui est presque là tous les jours, qui parle souvent, qui sait comment on travaille. Ce n'est pas fini, il reste encore six matches. J'ai beaucoup apprécié ce qu'il a dit et j'espère pouvoir le payer avec des résultats et des points». C'est tout ce dont rêvent Jean-Michel Aulas et l'OL.

Exclusivement pour Foot Mercato, créez votre compte Parions Sport en ligne dès aujourd'hui pour profiter du bonus de bienvenue jusqu’à 200€ offert et 10€ de freebet sans dépôt avec le code FML1.