Kevin Gameiro évoque son avenir et l’été agité de Valence

Cet été, Valence est en quête de liquidités. Résultat, les cadres ont été guidés vers la sortie. Rodrigo (Leeds), Ferran Torres (Manchester City), Francis Coquelin (Villarreal), Dani Parejo (Villarreal), Alessandro Florenzi (Roma, puis PSG) et Ezequiel Garay (libre) sont partis. « Ancien » parmi les anciens, Kevin Gameiro, 33 ans, va-t-il prendre le même chemin que ses ex-coéquipiers ? L’attaquant français s’est confié chez beIN Sports, pour évoquer l’été agité du club che et sa situation, laissant planer le doute sur son avenir. « Un bazar ? Non. Après, nous on est sur le terrain, on essaie d’être focalisés sur la préparation, on a un match important à jouer à domicile dimanche (samedi, le derby contre Levante, ndlr). Mais après c’est vrai que ce serait mieux pour nous d’avoir un ou deux renforts pour cette année, » a d’abord expliqué l’ancien joueur du Séville FC, avant de poursuivre.

« Il y a beaucoup de mouvement, ils ont besoin de vendre, ils ont besoin d’argent, du coup, c’est assez agité. Mais ils ont pu faire une bonne préparation, on va ré-attaquer le championnat avec une bonne équipe quand même dimanche ». Actuellement blessé et en période de reprise, l’ancien buteur de Lorient et du PSG a ensuite évoqué sa situation personnelle. « Tout est possible. Au départ, ils voulaient vraiment virer les anciens et les gros salaires. Maintenant, il me reste un an de contrat, je suis très bien à Valence, je ne vois pas pourquoi je partirais maintenant. J’ai aussi discuté avec le coach (le fraîchement nommé Javi Gracia, ndlr), il veut absolument que je reste. Quand un coach compte sur toi, c’est mieux de rester. » Kevin Gameiro semble donc décidé à aller au terme de son contrat (2021). Mais le natif de Senlis ne se ferme aucune porte, surtout pas celle menant à la Ligue 1. « Tout est possible dans le foot. Mais je suis très bien à Valence, ma famille se sent très bien ici et j’aime beaucoup le football espagnol ».