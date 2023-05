PSG : Al-Hilal nie tout accord trouvé avec Lionel Messi

La suite après cette publicité

En fin de contrat dans moins de deux mois, Lionel Messi (35 ans) ne prolongera pas au Paris Saint-Germain et devrait donc découvrir un troisième club professionnel dans sa riche carrière, ou pas. En effet, le FC Barcelone, club qui l’a formé et lui a permis de fournir son armoire de trophées individuels et collectifs, est toujours dans la course pour tenter de le signer gratuitement, tout comme les Américains de l’Inter Miami - propriété de David Beckham - et les Saoudiens d’Al-Hilal, désireux d’amener au championnat local une nouvelle superstar après la signature de Cristiano Ronaldo chez le rival de la capitale, Al-Nassr.

Néanmoins, alors que plusieurs médias espagnols parlaient d’accord verbal pour rejoindre la Saudi Pro League, le Mundo Deportivo nous informe ce vendredi après-midi que les Bleu-et-Blanc de Riyad ont nié tout agrément avec le champion du monde 2022 avec l’Albiceleste, ajoutant que rien n’est signé entre les deux parties. Une sortie qui confirme les propos du clan Messi, affirmant que rien n’a été bouclé pour le moment concernant l’avenir de La Pulga. Néanmoins, les Saoudiens ne cachent pas leurs intentions de vouloir s’offrir le numéro 30 parisien et vont faire tout ce qui est en leur pouvoir pour pouvoir prendre le capitaine de l’Albiceleste (174 sélections, 102 buts).

