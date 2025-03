Real Madrid : Kylian Mbappé provoque l’admiration d’un de ses coéquipiers

Double buteur face à Villarreal ce samedi, Kylian Mbappé a frappé fort en réalisant une grande prestation, qui est venue faire oublier sa double confrontation difficile face à l’Atlético de Madrid. De quoi attiser l’admiration de la foule comme des observateurs du football espagnol… mais aussi de ses coéquipiers. Dans une interview accordée après la rencontre, Fran Garcia est revenu sur l’arrivée du Français, sans tarir d’éloges.

«On parlait beaucoup de lui à son arrivée, mais c’est un joueur incroyable, et il le prouve. Je savais qu’il nous apporterait beaucoup. Avec tout ce qu’on a, chacun apporte sa pierre à l’édifice. C’est incroyable à quel point il s’est bien intégré», a raconté le latéral gauche espagnol. Avec 31 buts cette saison sous le maillot du Real Madrid, Kylian Mbappé est très bien lancé dans la course au Pichichi, et n’est pas larguée dans celle du meilleur buteur de Ligue des Champions.