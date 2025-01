Mercato Rennes : ça coince entre Jorge Sampaoli et Frederic Massara

Quatorzième du classement de Ligue 1, avec un petit point d’avance sur le barragiste (Saint-Étienne), le Stade Rennais ne pensait sans doute pas jouer le maintien après avoir déboursé plus de 80 M€ l’été dernier pour son mercato. Mais encore une fois, les choix des Rouge-et-Noir sur le marché n’ont pas porté leurs fruits. Pire, plusieurs recrues ont ou sont en train d’être exfiltrées. Meister a été envoyé à Pise et Jota est annoncé en Grèce.

La suite après cette publicité

À l’issue du match perdu contre l’Olympique de Marseille, Jorge Sampaoli avait d’ailleurs confié que l’état actuel du club breton ne le rassurait pas vraiment. «Oui bien sûr, c’est une préoccupation. Ce problème existait déjà quand nous sommes arrivés. Nous travaillons tous les jours pour résoudre ce problème. L’équipe a connu une évolution en termes d’organisation, mais elle ne trouve pas la domination voulue. Nous avons de l’espoir sur le fait que l’équipe va grandir. Elle doit progresser beaucoup plus pour sortir de cette zone inconfortable».

Le Japonais Kyogo Furuhashi pisté, mais…

En coulisses, Rennes s’active donc pour tenter d’inverser la tendance Seko Fofana et Brice Samba sont ainsi arrivés en échange d’un chèque global d’environ 35 M€. Et le SRFC ne compte pas s’arrêter là. Sauf qu’il n’avance pas vraiment dans la sérénité. Dans son édition du jour, L’Équipe nous apprend que des dissensions existeraient entre Jorge Sampaoli et son directeur sportif, Frederic Massara. En clair, les deux hommes n’hésiteraient pas à mettre des bémols dans les dossiers mercato que chacun propose.

La suite après cette publicité

Le quotidien nous explique que Massara aimait le profil de Reda Belahyane (Hellas Vérone, également cité à l’OM), mais Sampaoli n’en a pas voulu. À l’inverse, l’Argentin apprécie l’attaquant du Celtic, Kyogo Furuhashi. Une piste confirmée d’ailleurs par Ouest France qui assure que des contacts ont été noués. Mais L’Équipe explique que ce nom ne fait pas l’unanimité. El Pelado aurait également voulu voir Rennes donner suite à des pistes sud-américaines comme Erick Pulgar ou Fabricio Bruno. En vain. D’ailleurs, quand Sampaoli a vu Bruno filer à Cruzeiro, il aurait très moyennement apprécié la nouvelle. Les deux hommes sont-ils prêts à mettre de l’eau dans leur vin afin de permettre au SRFC de réussir la fin de son mercato ?