Neymar Jr répond cash à la polémique sur sa blessure

Dans la nuit, Santos s’est incliné 2 à 1 face aux Corinthians en championnat paulista. Une mauvaise nouvelle pour le Peixe, qui dit adieu à un premier titre et qui n’a pas pu compter sur Neymar Jr hier soir. En effet, l’international brésilien était blessé. Mais au pays, certaines voix se sont élevées pour pointer du doigt l’ancien joueur du PSG, qui a été aperçu au Carnaval de Rio de Janeiro quelques jours avant le match alors qu’il était déjà sur le flanc. Son hygiène de vie a de nouveau été critiquée. Mais Ney a tenu à mettre les choses au clair.

Sur Instagram, le footballeur âgé de 33 ans a publié un message pour mettre les points sur les "i". «Tout ce que je voulais, c’était être sur le terrain aujourd’hui et aider mes coéquipiers d’une manière ou d’une autre. Mais jeudi, j’ai ressenti une gêne et cela m’a empêché d’être sur le terrain aujourd’hui (dimanche), nous avons fait un test ce matin et j’ai fini par la ressentir à nouveau. Malheureusement, cela fait partie du football… Cela n’a pas fonctionné aujourd’hui, mais nous reviendrons encore plus forts pour nous battre pour nos objectifs !» Le message est passé !