JT Foot Mercato : le FC Barcelone lance son sprint final

Le Barça attend encore des recrues

Le FC Barcelone va vivre une fin de mercato particulièrement mouvementée. Relativement calme jusqu’à présent, le Barça espère deux arrivées qui portent le même prénom : João Cancelo et João Félix. Le président Joan Laporta a d’ailleurs fait un petit point ce dimanche lors d’un entretien accordé à Movistar : «João Felix ? C’est une question qu’il faut poser à Deco, qui travaille pour avoir un effectif complet. Nous n’avons pas fini le mercato, je pense que nous aurons une marge salariale pour mener à bien les opérations à venir. Et il y en aura plus d’une », a-t-il lâché. L’arrivée de Cancelo, elle, est en bonne voie. Le latéral de Manchester City devrait être prêté avec option d’achat. Concernant João Félix, le Barça joue la montre dans ce dossier et pourrait bien se faire doubler par Liverpool. Selon les informations de A Bola, le Portugais fait office de solution en cas de départ de Mohamed Salah. Côtés départs, l’indésirable Marcos Alonso plaît à Manchester United qui cherche à compenser les absences de Tyrell Malacia et Luke Shaw, tous deux blessés. Selon Sport Bild, le club anglais est entré en négociations avec le FC Barcelone, mais l’Espagnol souhaite rester en Catalogne.

L’AS Monaco sort le chéquier

C’est le Jour-J pour Folarin Balogun ! Comme on vous l’a révélé, l’attaquant d’Arsenal va faire son retour en Ligue 1, du côté de l’AS Monaco. L’accord est total entre les deux clubs et le montant de l’opération s’élève à 30 M€ + 10 M€ de bonus. Selon nos infos, le joueur de 22 ans va passer sa visite médicale ce mardi et s’engagera avec le club du Rocher dans la foulée. Dans le même temps, l’AS Monaco est proche d’un accord avec Tosin Adarabioyo. La volonté du défenseur de Fulham de rejoindre le club de la Principauté a fait la différence, alors que Tottenham et l’OGC Nice étaient aussi dans le coup. D’après nos infos, les deux clubs discutent autour d’un transfert de 12-13 millions d’euros. On se rapproche donc des demandes de Fulham, qui attend 15 millions d’euros. En ce qui concerne le joueur anglais, c’est un contrat longue durée qui l’attend sur le Rocher puisqu’il devrait signer a priori un bail de 5 ans.

Les officiels du jour

André Onana sort de sa retraite ! Alors rassurez-vous, on parle ici de la sélection puisque le nouveau portier de Manchester United avait annoncé se retirer de la sélection camerounaise à la fin de l’année 2022, juste après un parcours en Coupe du Monde mitigé. Après 8 mois d’absence, le portier de 27 ans va faire son grand retour dans la tanière des Lions Indomptables. Il a été sélectionné par Rigobert Song. Comme nous vous l’avions révélé, l’OGC Nice avait trouvé un accord avec Romain Perraud. Le joueur formé à Nice, et aujourd’hui à Southampton, va donc retrouver son club formateur, cinq ans après l’avoir quitté. Il est prêté avec option d’achat par Southampton, précise Nice, dans son communiqué. Après trois saisons passées à Leicester, le défenseur belge Timothy Castagne quitte les Foxes qui évoluent désormais en D2 anglaise. Le latéral rebondit à Fulham où il a signé un contrat jusqu’en 2027. Il portera le numéro 21. La Fédération Espagnole change de version dans l’affaire Rubiales. Alors que la RFEF l’avait pourtant soutenu, cette dernière a changé d’avis. Un nouveau communiqué a été publié demandant la démission imminente de Luis Rubiales qui s’accroche à son poste.