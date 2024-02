Luton Town : le patron s’appelle Ross Barkley

Jusque-là, la carrière de Ross Barkley est loin d’avoir été linéaire. Enfant ayant grandi sur les bords de la Mersey, le jeune Ross a porté le maillot d’Everton, son club de cœur, dès ses 12 ans. Le Bleu des Toffees ne le quittera alors plus jamais. Faisant ses premiers pas à Goodison Park en août 2011, le fils d’un père nigérian et d’une mère anglaise impressionne. À tel point que Tim Cahill, fer de lance d’Everton à l’époque, tienne des propos tellement élogieux sur celui qui était très vite comparé à Michael Ballack et Paul Gascoigne : «Ross Barkley à Everton est un talent spécial. Il n’a pas eu de chance cette saison avec sa blessure, mais c’est un immense joueur avec une excellente attitude envers le football. Il est tellement mature pour son âge et je pense qu’il sera un atout majeur pour Everton et la ville de Liverpool dans les années à venir. J’ai eu la chance de jouer avec de grands joueurs au cours de ma carrière, mais je ne pense pas avoir jamais vu un talent comme Ross.»

Après quelques prêts du jeune liverpuldien, la prophétie de l’attaquant australien s’est alors réalisé. Sous les couleurs d’Everton en 2018, Barkley a tutoyé les sommets et s’est affirmé comme l’un des meilleurs milieux de Premier League. Des performances qui attirent l’œil des cadors d’outre-Manche. Proche de le signer l’été précédent, Chelsea s’offre finalement l’international anglais (33 sélections, 6 buts) l’hiver suivant. Une arrivée de prestige qui sonne finalement l’un des premiers coups d’arrêt dans la carrière de Barkley. Assez utilisé et plutôt intéressant lors de sa première année sous la houlette de Maurizio Sarri, le droitier ne joue plus trop avec Frank Lampard avant d’être complètement évincé sous Thomas Tuchel. Auteur d’une saison intéressante avec Aston Villa en 2020-2021, Barkley rejoint l’OGC Nice en 2022 pour donner un second souffle à sa carrière.

Partir de plus bas pour aller encore plus haut

Recruté gratuitement par les Aiglons, cela avait tout de la bonne affaire pour les Azuréens. Pourtant, à l’issue d’une saison sans saveur ponctuée par 4 buts et 2 passes décisives en 28 apparitions, l’OGC Nice annonce la résiliation du contrat du milieu polyvalent. Ce dernier, ressentant alors le besoin de rentrer à la maison et de vraiment avoir de l’importance dans un projet sportif. Le natif de Liverpool a alors tenté un pari audacieux : rejoindre le promu Luton Town en Premier League. Perçu comme le petit Poucet au début de la saison, le club basé dans le Bedfordshire déjoue pourtant les pronostics en cette cuvée 2023-2024. Pour leur première saison dans la cour des grands, les ouailles de Rob Edwards sont loin d’être ridicules et vont se battre pour leur maintien dans l’élite.

Au milieu de cette saison intéressante, Barkley est comme un poisson dans l’eau et sera l’une des armes fatales des pensionnaires du Kenilworth Road. Titulaire à 21 reprises en 24 apparitions, le transfuge d’Everton rayonne et culmine à 3 buts et 3 passes décisives. Épargné par les pépins physiques, Barkley enchaîne et (re)met tout le monde d’accord. Alors que certains l’imaginent même glaner le titre de meilleur joueur d’Angleterre (voir plus haut), Cesc Fabregas, qui l’a connu à Chelsea, s’est dit heureux de revoir son ancien coéquipier à un tel niveau : «il joue à un niveau fantastique. Je suis très heureux pour lui car il s’est un peu perdu. Il a perdu sa confiance et maintenant il est de retour. Il a peut-être fait deux pas en arrière pour être capable de jouer à nouveau au niveau qu’il sait pouvoir atteindre. On a toujours besoin d’un joueur comme lui. Quand il touche le ballon, il se passe quelque chose à Luton. Mais ils ont toujours vu Ross comme un numéro huit, plus box-to-box. C’est vrai que maintenant, en tant que numéro six, c’est une machine physique. Je pense que physiquement, c’est l’un des meilleurs joueurs, mais la personnalité avec laquelle il joue est, je pense, le point fort de cette équipe de Luton. Jouer avec des joueurs de cette personnalité leur donne une ou deux secondes de plus de possession de balle, ce qui fait bouger les choses, ce qui fait tourner l’équipe.» Egalement fan du joueur après son passage globalement décevant sur la Côte d’Azur, Jim Ratcliffe, nouveau patron de Manchester United, voudrait ramener le milieu anglais dans ses valises à Old Trafford selon plusieurs sources anglaises. En grande forme, Ross Barkley peut également se mettre à rêver d’un retour avec les Three Lions. On le sait, Gareth Southgate est fan des joueurs qui performent en Premier League et des places restent à chercher dans l’entrejeu britannique pour être du voyage en Allemagne cet été. Même à 30 ans, le facteur X de Luton Town peut continuer de rêver.