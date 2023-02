OM : les étonnantes coulisses du transfert d’Azzedine Ounahi

La suite après cette publicité

Il avait été l’une, voir LA, révélation de la Coupe du monde 2022, au Qatar. Brillant sous les couleurs des Lions de l’Atlas, Azzedine Ounahi avait rayonné jusqu’en demi-finale du Mondial, avant d’être éliminé par les Bleus (0-2). Salué par Luis Enrique, ainsi que toute la presse mondiale, le joueur de 22 ans avait attiré de nombreux clubs européens. Mais le milieu de terrain du SCO d’Angers a finalement atterri à l’Olympique de Marseille, pour un bail de quatre ans et demi et contre un montant de 10 millions d’euros.

Javier Ribalata, le directeur du football au sein du club phocéen, a pourtant assuré que l’OM le suivait déjà bien avant qu’il n’explose au Qatar, avec le Maroc. «Pour être honnête, on a commencé à parler avec Azzedine avant le Mondial. Puis la Coupe du Monde a commencé… et ça a tout tué parce qu’à partir de ce moment, il était devenu inatteignable pour nous. On s’est dit : 'prenons le risque, et attendons un petit peu.'», a-t-il révélé dans un entretien accordé à Téléfoot.

L’OM a failli rater Ounahi

«S’il part ailleurs tant pis, on le perd, mais on ne fera pas des offres folles qu’on ne peut pas se permettre». L’OM n’était donc pas loin de perdre la main pour s’offrir le créateur du SCO d’Angers, mais finalement, une brèche s’est ouverte pour le club marseillais. «Après un petit moment, le mercato avance, donc on s’est concerté, et on s’est dit: 'C’est peut-être le moment d’y aller.' Et honnêtement, je pense que c’est un très bon transfert pour nous», a ajouté Ribalata.

Auteur de quatre apparitions sous le maillot de l’OM, le nouveau numéro 8 d’Igor Tudor a déjà brillé en inscrivant un bijou contre Nantes, pour sa première apparition avec son nouveau club (2-0). «J’ai choisi l’OM, c’est le grand club en France, un grand club en Europe. J’ai choisi l’OM parce que c’est un vrai club. Amine (Harit) aussi m’a parlé du club. Mon choix était naturel», expliquait Ounahi, lors de son officialisation à Marseille.