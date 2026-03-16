Brésil : Carlo Ancelotti impose ses conditions à Neymar pour participer à la Coupe du monde 2026

Est-ce que la dernière danse aura lieu pour Neymar ? Désormais âgé de 34 ans et toujours sujet à des blessures, le milieu offensif brésilien essaye de retrouver son meilleur niveau avec Santos où il affiche deux buts et une passe décisive en deux matchs de championnat. Pas appelé en sélection brésilienne depuis plus de 2 ans et un match contre l’Uruguay le 18 octobre 2023 où il avait été victime d’une rupture du ligament croisé, le natif de Mogi das Cruzes attend son retour sous la tunique jaune. L’arrivée de Carlo Ancelotti qui lui a souvent ouvert la porte a permis d’entretenir ce rêve, mais celui-ci devient de plus en plus compliqué à entrevoir puisqu’il n’a pas été convoqué pour la trêve internationale de mars.

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Alors que le Brésil affronte la France le jeudi 26 mars et la Croatie le mercredi 1er avril, Carlo Ancelotti a opté pour certains choix forts comme le retour d’Endrick en sélection, mais Neymar n’est pas de l’aventure. Pourtant, le principal intéressant avait annoncé la veille après un nul contre Corinthians (1-1) qu’il espérait être appelé : « évidemment, mon désir est de retourner dans l’équipe nationale, de jouer une Coupe du monde, mais cela ne dépend pas de moi. C’est au staff technique de choisir, et évidemment, que je sois là ou non, je soutiendrai toujours l’équipe nationale. » Un appel du pied ignoré par Carlo Ancelotti, du moins pour le moment.

Ancelotti demande de la fiabilité à Neymar

Interrogé au sujet de l’absence de l’ancien Barcelonais et Parisien, Carlo Ancelotti a évoqué l’inquiétude majeure, la condition physique de Neymar : « Neymar pourrait participer à la Coupe du monde. S’il parvient à être à 100 % pour la Coupe du monde, il pourra y participer. Pourquoi ne l’ai-je pas convoqué cette fois-ci ? Parce qu’il n’est pas à 100 % et que j’ai besoin de joueurs à 100 %. Mais comme je l’ai dit, la liste définitive, c’est une autre histoire. Neymar doit donc continuer à s’entraîner, à jouer, à démontrer ses qualités et à être en bonne condition physique. » Neymar qui a connu un début de saison haché avec quatre matches manqués a ainsi payé sa fiabilité. Le 11 mars dernier, Carlo Ancelotti l’a d’ailleurs vu de ses propres yeux puisqu’il est allé à Mirassol pour le voir, mais Neymar était ménagé. Il n’a pas voulu insister sur cette polémique : « la ville de Mirassol, qui est très jolie, nous a très bien accueillis. Neymar n’a pas joué, il faut respecter cela. Je n’ai rien à dire à ce sujet. J’aime me rendre dans les stades, quand je le peux, pour y assister en personne. »

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En revanche, il en a remis une couche sur le côté physique et espère pouvoir compter sur un Neymar qui enchaîne au cours des trois prochains mois. Cette condition semble sinéquanone pour son intégration dans le groupe brésilien dans l’esprit de Carlo Ancelotti : « il s’agit d’une évaluation physique, pas technique. Neymar est très bon avec le ballon, mais il doit s’améliorer sur le plan physique. Car pour la commission et pour moi, il n’est pas à 100 % de ses capacités. Il doit travailler pour atteindre les 100 %. C’est mon opinion et celle de toute la commission qui observe son jeu et qui va suivre ses performances dans les jours et les mois à venir. » Le coach brésilien qui a confirmé qu’il avait échangé avec Neymar de manière privilégiée depuis qu’il est sélectionneur a néanmoins voulu affirmer qu’il n’y avait pas un traitement de faveur : « vous savez que je lui ai parlé en septembre, lorsque nous sommes allés à São Paulo. Je l’ai rencontré et je lui ai dit que nous l’évaluions et l’observions. Je n’ai pas besoin d’en parler pour l’instant, car je souhaite entretenir avec lui la même relation qu’avec les autres. Je ne parle jamais aux joueurs de manière régulière. »