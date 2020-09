Le Real Madrid remercie Manchester United pour Gareth Bale, le grand défi de Zinédine Zidane

La suite après cette publicité

MU veut sortir Bale de sa galère

En Angleterre, le choc entre Liverpool et Leeds United a tenu toutes ses promesses ! L'équipe de Jürgen Klopp et celle de Marcelo Bielsa se sont rendues coup pour coup et c'est un véritable festival de buts qui s'est conclu sur le score de 4-3 pour les Reds. Et c'est notamment Mohamed Salah qui est à l'honneur avec son triplé. Mais l'information qui nous intéresse sur la Une du Daily Star concerne le mercato et Manchester United. En effet, les Red Devils sembleraient avoir renoncé à recruter Jadon Sancho au Borussia Dortmund mais veulent quand même s'offrir un nom ronflant. Selon le tabloïd, Ole Gunnar Solskjær aurait jeté son dévolu sur Gareth Bale ! Le Gallois est poussé vers la sortie au Real Madrid depuis de longs mois et un intérêt du club anglais arrangerait bien les affaires de la Casa Blanca. Dans l'esprit du coach norvégien, l'attaquant est désormais la priorité des pensionnaires d'Old Trafford. Une information confirmée par le Daily Express qui indique sur sa première page que «Solskjær est prêt à passer l'attaque» dans ce dossier. Manchester pourrait enlever une belle épine du pied aux Merengues !

Les hautes ambitions de Zidane avec le Real

En Espagne où justement l'actualité du Real Madrid fat la couverture du journal AS ! Et c'est son entraîneur, Zinedine Zidane qui est au centre des débats. Selon le quotidien madrilène, le coach a un grand défi face à lui pour cette saison. En effet, « le Français vise à remporter son deuxième titre de champion consécutif en Liga, ce qu'aucun entraîneur n'a réussi avec Madrid depuis Leo Benhakker il y a 33 ans. » De son côté, Marca annonce que le club de la capitale espagnole change ses plans pour Luka Jovic. L'attaquant pourrait finalement avoir un rôle à jouer cette saison sous la tunique blanche ! «En l'absence d'arrivées pendant ce mercato, Madrid veut que le Serbe soit vu cette saison et qu'il apporte sa pierre à l'édifice. »

Le Classique PSG-OM garde sa saveur

On termine cette revue de presse en France où c'est jour de Classique entre le Paris Saint-Germain et l'Olympique de Marseille à 21h ! Une rencontre toujours très attendue entre ces deux équipes où pour le journal L'Équipe, la «Fièvre du Classique» est bien présente. «Sur fond de polémique entre les deux meilleurs ennemis de la Ligue 1, le PSG , battu à Lens jeudi, annonce le retour de Neymar, Di Maria, Navas et Paredes dans le groupe, tous rétablis du Covid-19 mais à court de compétition. Toutefois, l'OM croit fermement en ses chances », indique le quotidien sportif. Pour le journal Le Parisien, c'est «le grand test» pour Paris ce soir qui devra se méfier d'un OM conquérant au Parc des Princes. De son côté La Provence estime qu'il y a «une occasion à saisir» après neuf ans sans victoire face au club de la capitale. «Une formation parisienne fragilisée malgré le retour de Neymar mais des Olympiens surmotivés à l'image de Payet, ce "covidico" semble plus ouvert que jamais. Et si c'était la bonne ?», s'interroge le canard local.