Jean-Pierre Rivère fait le point sur le futur numéro 9 de l'OGC Nice !

La suite après cette publicité

Croyez-le ou non, le mercato de l'OGC Nice n'est pas terminé. Inarrêtables depuis l'ouverture du marché des transferts, les Aiglons - qui défieront Toulouse dimanche pour le compte de la première journée de Ligue 1 - n'ont clairement pas l'intention de ralentir la cadence. Après les arrivées de Kasper Schmeichel, Mattia Viti, Alexis Beka-Beka, Aaron Ramsey ou encore Rares Ilie, le board niçois compte bien encore offrir de nouveaux renforts aux supporters du Gym. «On a complété le poste de gardien, la ligne arrière, on arrive au milieu, on cherche encore du monde. Et devant aussi, du monde devrait débarquer», a ainsi déclaré l’entraîneur suisse Lucien Favre, ce vendredi, en conférence de presse.

Comment alors ne pas penser à Edinson Cavani. Ciblé par la direction niçoise, à en croire les récentes informations de Nice Matin, l'ancien attaquant du Paris Saint-Germain ne devrait, cependant, pas rejoindre le sud-est de la France. «On clôture le dossier Cavani parce qu'il veut jouer en Espagne. Il y a des joueurs intéressants, jeunes et expérimentés. On verra pour la suite mais ce dossier est clôturé», a ainsi fait savoir Jean-Pierre Rivère, président de l'OGC Nice. À noter, en ce sens, que Villarreal pousserait actuellement fort pour obtenir la signature d’El Matador, libre depuis la fin de son contrat avec Manchester United.

L'OGC Nice toujours en course pour Marcus Thuram !

Pour autant, l'échec du dossier menant au buteur uruguayen ne semble clairement pas freiner les ardeurs niçoises. Ainsi, et malgré les présences combinées de Kasper Dolberg, Amine Gouiri, convoité par le Real Madrid, ou encore Andy Delort, les Aiglons comptent bien attirer un nouveau numéro 9 de renommée internationale. Dans cette optique, si la piste menant à Alassane Pléa s'est définitivement refermée, l'attaquant de 29 ans ayant officiellement prolongé de deux saisons supplémentaires avec les Poulains, l'OGC Nice reste toujours à l'affût pour l'un de ses coéquipiers.

«Pléa ne faisait pas partie de la liste, en revanche Thuram oui», a d'ailleurs reconnu, ce vendredi, le patron du club azuréen. Âgé de 24 ans et en fin de contrat dans un an, Marcus Thuram, international français, reste ainsi l'une des priorités de Lucien Favre. À un moment, on fera des choix, les joueurs aussi. On sait ce qui nous manque. On a fait le choix de prendre notre temps et on est ravi de toutes les recrues. On n'a pas fini notre mercato, on a fait l'essentiel des objectifs mais il en reste encore, a, enfin, concédé Rivère. Sous contrat avec Gladach jusqu’en 2023, Marcus Thuram pourrait donc prochainement rejoindre son frère Khéphren et ainsi confirmer le mercato ambitieux mené par le Gym.