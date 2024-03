Lens : Florian Sotoca rend hommage à Brest

Pour le compte de la 25e journée de Ligue 1,le RC Lens a relancé la course au podium en venant à bout du Stade Brestois grâce à un but de Ruben Aguilar en première période (1-0). Ainsi, le club artésien réalise la belle opération au classement en revenant à 4 points de son homologue breton, toujours dauphin du Paris Saint-Germain. Logiquement, la joie était au rendez-vous dans le camp lensois, à l’image de Florian Sotoca qui a tenu au passage à souligner la performance des Brestois.

La suite après cette publicité

«Ils ne sont pas seconds pour rien. On savait que c’était une grosse équipe donc bravo à eux. Ils font un parcours exceptionnel. Mais on est là, on se bat avec nos armes même si la deuxième mi-temps c’était un peu plus haché. Mais on s’offre un clean-sheet et la victoire. On était fatigué à la fin mais on a rien lâché et ça souligne notre état d’esprit irréprochable. Il faudra compter sur nous pour la fin de saison, tout est relancé. On voulait marquer le deuxième mais on n’a pas réussi. Eux aussi ont eu les occasions pour égaliser avec ce poteau. Mais on s’est serré les coudes et c’est une belle victoire», a exprimé le numéro 7 du RCL au micro de Canal+.