OL : Orel Mangala a connu Matic sur la PlayStation

Ce mercredi, Orel Mangala s’est présenté en conférence de presse. L’occasion d’évoquer son entente avec ses nouveaux coéquipiers, dont Nemanja Matic également arrivé au mercato d’hiver. Le Belge a d’ailleurs fait une confidence assez marrante sur le Serbe.

«Il y a beaucoup de concurrence, et je me sens bien avec tous les joueurs qui m’entourent. Matić, je le connaissais de la télé et de la PlayStation. Jouer avec des joueurs comme ça, c’est plus facile.» Une drôle de façon de découvrir le joueur.