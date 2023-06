AC Milan : la mise au point de Zlatan Ibrahimovic sur son avenir

La suite après cette publicité

En fin de contrat en juin prochain, Zlatan Ibrahimovic (41 ans) n’a toujours pas prolongé son aventure avec l’AC Milan. Gêné par les blessures ces derniers mois, l’attaquant suédois est, par ailleurs, dans le viseur de Monza, comme nous vous le révélions dernièrement. Dans un entretien accordé à la Gazzetta dello Sport, l’ancien buteur du PSG a livré ses ambitions. «Je suis bien à Milan, Milan est ma maison. Je ne sais rien de mon contrat, l’année dernière j’ai dit à Maldini (directeur sportif): ‘fais-le toi-même’. Et j’ai reçu une feuille à signer. Je ne sais pas ce qu’il y a à l’intérieur, peut-être qu’il y a une autre année. Il me suffit de savoir que je suis un joueur de Milan et je sais ce que je dois faire, le reste n’a pas d’importance. Je ne me soucie que de revenir sur le terrain, sinon la joie diminue. J’en ai encore envie mais tu as besoin d’équilibre», a ainsi assuré Ibrahimovic avant d’évoquer la rumeur Monza.

«Il (Galliani) m’appelle tous les jours depuis trois ans et il me dit toujours que Monza est belle, qu’il y a une belle nature et que le contrat est déjà sur la table, sourit l’attaquant. Mais nous n’en sommes pas là: je suis un joueur de Milan et j’en suis fier. A un certain âge, il n’y a plus d’ego, il ne faut pas démontrer. Je suis là pour aider Milan, pas comme maintenant. Je veux être sur le terrain, là, je peux aider beaucoup plus». Pour conclure, l’intéressé a finalement affirmé sa volonté de poursuivre sa carrière, au moins, jusqu’à l’Euro 2024. «Est-ce que je pense à arrêter? Je ne pense pas. Dois-je continuer à jouer? Je pense que oui». Le message est passé !

