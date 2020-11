Dortmund : Emre Can et Mats Hummels toujours incertains pour le Klassiker

Le deuxième contre le premier. Ce soir, dans le cadre de la 7e journée de Bundesliga, le Borussia Dortmund et le Bayern Munich vont s'affronter pour un nouveau Klassiker avec comme enjeu forcément la première place (les deux équipes comptent 15 points). Mais du côté du BvB, certains joueurs pourraient devoir faire une croix sur cette rencontre.

En conférence de presse, Lucien Favre a en effet annoncé qu'Emre Can (qui avait contracté le Covid-19) et Mats Hummels (cuisse) n'étaient pas encore certains d'être de la partie : «pour Emre Can, on ne sait pas pour demain. Il s'est entraîné avec l'équipe pour la première fois hier (jeudi, ndlr) et n'y a pas été depuis longtemps. Il faudra attendre demain pour Mats également.» Suspense.