Liga : le Barça assure l’essentiel contre le Rayo Vallecano et met la pression sur le Real Madrid

C’était l’occasion parfaite pour creuser l’écart sur le Real Madrid, qui est opposé à l’Atlético ce soir. En effet, le Barça recevait le Rayo Vallecano pour un match crucial dans la course au titre ce dimanche, pour le compte de la 29e journée de Liga. Face au 14e du championnat, Hansi Flick a aligné un onze très compétitif, proche de celui qui avait écrasé Newcastle (7-2) en milieu de semaine pour valider la qualification en quarts de finale de Ligue des Champions. En attaque, Lewandowski était accompagné de Raphinha à gauche, Lamine Yamal à droite et Fermín López en numéro 10, tandis que le duo Bernal-Pedri animait l’entrejeu. Bonne nouvelle également pour le Barça avec la présence de Joan García dans les buts, finalement apte après sa sortie sur blessure. En face, le Rayo Vallecano cherchait à rebondir après sa défaite (1-0) contre Samsunspor en C4, malgré sa qualification.

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Dès l’entame, le Rayo Vallecano s’est montré dangereux, obligeant Joan García à une grosse parade dès la 2e minute sur une reprise de Martín. Le Barça a rapidement réagi, mais Raphinha a manqué son face-à-face après avoir récupéré un ballon haut (13e). Les Catalans ont ensuite pris le contrôle du jeu. À la 23e minute, Lamine Yamal a adressé un centre très dangereux vers le second poteau, sans réussite pour Raphinha, tandis que Batalla a dû intervenir pour éviter l’ouverture du score. Le Barça a fini par concrétiser ses temps forts : sur un corner tiré par Cancelo à la 24e, Ronald Araujo s’est imposé dans les airs face à Ciss pour catapulter le ballon au fond des filets (1-0). Dans la foulée, Raphinha a failli faire le break, mais sa frappe a été repoussée sur la barre par un excellent Batalla. Le Barça est rentré aux vestiaires sur le score de 1-0.

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La bonne opération du Barça

En seconde période, Hansi Flick a décidé de remplacer Lewandowski par Ferran Torres. Le Barça a ensuite maîtrisé le tempo sans vraiment chercher à inscrire un deuxième but. À la 56e minute, Lamine Yamal a tenté un exploit individuel avec une belle percée dans la surface adverse, se faufilant entre les défenseurs avant de frapper, mais sa tentative a finalement terminé hors cadre. Ensuite, les visiteurs ont failli égaliser à la 62e minute. Bien lancé dans la surface, le nouvel entrant, Álvaro García, s’est procuré une grosse occasion, mais Joan García est resté vigilant en détournant une frappe puissante en corner. De quoi faire peur au Camp Nou, qui a même poussé pour encourager un Barça bien trop timide.

Raphinha a complètement manqué l’occasion de doubler la mise à la 81e, malgré qu’il ait réussi à dribbler le portier du Rayo. Quelques instants plus tard, Espino a gâché la meilleure occasion de son équipe, sa frappe à bout portant s’envolant au-dessus du cadre. Jusqu’à la fin de la rencontre, le Barça n’a pas affiché son meilleur visage, mais a su assurer l’essentiel en conservant son avantage d’un but tout au long de la seconde période. Les Barcelonais ont semblé légèrement émoussés physiquement, ce qui peut s’expliquer après leur gros match en Ligue des champions. Avec ce bon résultat, le FC Barcelone réalise une belle opération et met la pression sur les Merengues, comptant provisoirement 7 points d’avance sur son dauphin madrilène. De son côté, le Rayo Vallecano reste positionné à une modeste 14e place au classement de La Liga. À noter que les hommes d’Hansi Flick iront à Madrid pour y affronter l’Atlético samedi prochain.