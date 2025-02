Serie A : le Genoa de Patrick Vieira domine Venise, Maxwel Cornet buteur

Suite et fin de la 25e journée de Serie A ce lundi soir. Le promu de Venise se déplaçait en Ligurie pour affronter le Genoa sur la pelouse du stade Luigi-Ferraris. Du côté des Rossoblu, l’objectif était de faire le plein de points pour se rapprocher du haut du tableau et ainsi retrouver une solide position dans la course à l’Europe. Les Arancioneroverdi voulaient marquer de précieux points pour essayer tant bien que mal de sortir de la zone rouge. Au cours de la première période, aucune des équipes n’est parvenue à prendre les devants.

La suite après cette publicité

Classement live # Équipe Pts J DIF G N D BP BC 11 Genoa 30 25 -9 7 9 9 24 33 19 Venise 16 25 -19 3 7 15 22 41

Dans le second acte, alors que les deux écuries italiennes étaient encore au coude à coude, Andrea Pinamonti a réussi à trouver la faille (82e) pour permettre à son équipe de prendre les devants. L’ancien lyonnais Maxwel Cornet a inscrit son premier but sous les couleurs génoises (86e) pour verrouiller la victoire (2-0). Au classement, le Genoa gagne un cran et grimpe à la 11ème place, tandis que Venise campe toujours une inquiétante 19ème position. Le weekend prochain, les Arancioneroverdi défieront la Lazio à domicile, alors que les Rossoblu se déplaceront en Lombardie pour jouer face à l’Inter Milan, lors de la 26e journée du championnat italien.