Ligue 1 : Toulouse est fou de rage

La soirée a été compliquée pour le TFC, balayé par le RC Lens (0-3) en ouverture de la 17e journée de Ligue 1. Les Violets ont surtout été plombés par l’expulsion d’Emersonn dès la 23e minute pour un tacle dangereux à vitesse réelle sur Odsonne Edouard. Touché au genou, l’attaquant ne s’en est pas remis et a demandé à sortir avant la pause, remplacé par Rayan Fofana. Au ralenti, le tacle du Brésilien semble finalement plus spectaculaire, même s’il ne maîtrise pas vraiment son geste. Même le compte X du club s’est fendu d’un message sur X pour contester la décision de M. Vernice.

Ce rouge fut un vrai tournant dans cette confrontation où le Téfécé a tenu la dragée haute au futur champion d’automne pendant les 45 premières minutes, malgré la perte de son capitaine Nicolaisen sur blessure également. Après ce match rendu tendu par les vingt-deux acteurs, la colère n’est pas retombée du côté des vaincus, finalement fessés par des buts signés Saïd (57e), Thomasson (85e) et Ganiou (90e+5). La supériorité numérique adverse a fini par faire la différence.

Un rouge qui ne passe pas

« Ça a complètement changé le match », estimait Mark McKenzie au micro de Ligue 1+ après la rencontre. Même son de cloche du côté de son entraîneur, Carles Martinez Novell. « Il y a deux matches différents : avant et après le carton rouge. En début de rencontre, il y avait quelques détails à régler offensivement. Défensivement, avec un bloc médian, on a peut-être été plus passifs que ce qu’on voulait. On aurait pu faire mieux de ce côté-là. Ensuite, le rouge change complètement le match », regrettait le technicien.

« On s’est battus avec passion, en se disant que chaque minute pouvait nous aider. Mais on fait deux erreurs sur le premier et le deuxième but. Ils ont marqué trop facilement. C’est comme ça. C’est évidemment un mauvais match et on n’est pas contents. On a beaucoup de blessés, beaucoup de problèmes. Et pour le Stadium, pour notre public, pour ce premier match de l’année, on aurait aimé montrer davantage », concluait le coach toulousain. Entre le chambrage de Thauvin, la sortie sur commotion pour Sidibé et un arbitrage contesté, la soirée a été difficile.