Roberto De Zerbi justifie les galères de l’OM

Présent en conférence de presse alors que l’OM traverse une période de crise, tant sur le terrain qu’en interne, Roberto De Zerbi est revenu sur les récents incidents. Si le technicien italien a tenu à justifier la mise à l’écart d’Amir Murillo, il a également tenté de justifier les difficultés actuelles de l’OM. L’occasion d’envoyer une petite phrase en direction des hautes sphères du club…

La suite après cette publicité

«Ce qui se passe dans certains endroits, ici c’est différent. La pression est plus élevée qu’ailleurs. C’est bien quand ça fonctionne et difficile quand ça va mal. Pour construire une équipe forte, un ou deux ans ne suffisent pas. On peut éviter la défaite à Bruges, le nul au Paris FC, mais pour arriver où les gens de Marseille veulent arriver, il faut un peu plus de temps. Ce n’est plus au directeur sportif ou à l’entraîneur de répondre, mais plutôt à la direction».