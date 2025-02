L’OL signe un partenariat avec DAZN

La Ligue 1 est en passe de traverser une crise financière majeure, en raison du conflit qui oppose la LFP et le diffuseur principal du championnat de France : DAZN. Alors que l’opposition entre les deux parties est à son paroxysme, le média britannique a annoncé un partenariat avec l’Olympique lyonnais, consistant à diffuser OL Play sur sa plateforme.

Via un communiqué, la chaîne télévisée a expliqué qu’elle « poursuit et renforce ses investissements auprès des clubs de Ligue 1 McDonald’s pour offrir aux supporters une expérience inédite et des contenus exclusifs. » Cette coopération durera au moins jusqu’en juin 2025 et permet pour le moment de visionner 20 matchs mythiques de l’écurie rhodanienne.