Monaco : le retour en forme remarqué de Caio Henrique

22 septembre 2023. Caio Henrique est au sommet de son art. Le latéral gauche de l’AS Monaco réalise un début de saison exceptionnel avec 4 passes décisives délivrées lors des 4 premières journées de Ligue 1. Grâce à son serial passeur, le club du Rocher domine la Ligue 1 au soir de la 5e journée. Mais face à Nice un soir de septembre, tout bascule pour celui qui vient d’honorer sa première sélection (sa seule d’ailleurs) avec le Brésil face à la Bolivie quelques jours auparavant. Sur un ballon anodin, l’ancien joueur de l’Atlético de Madrid est victime d’une mauvaise réception sur sa jambe gauche. Néanmoins, et malgré la douleur, il réussit à jouer 30 minutes à Louis II, blessé. Celles-ci seront les dernières jusqu’au mois de mai 2024, date de son retour sur les terrains face à Clermont à la suite, donc, d’une grave blessure au genou.

Depuis cette date, Caio Henrique joue, mais pas forcément à 100 %. Il a aussi vu son retour compliqué par une blessure en pré-saison qui l’a tenu éloigné des terrains durant 6 semaines. Pas le meilleur moyen de retrouver toutes ses sensations, surtout qu’en général, plusieurs mois supplémentaires sont nécessaires pour retrouver son meilleur niveau. Résultat, le latéral gauche brésilien (29 apparitions toutes compétitions confondues cette saison) n’affiche pas sa meilleure version, et reste même sur le banc sans entrer en jeu à six reprises cette saison en championnat. Pire, il est écarté fin janvier par Adi Hütter lors d’un match de L1 face à Rennes. Mais à force de travail et d’abnégation, le gaucher de 27 ans retrouve du rythme depuis quelques semaines. Dès lors, le n°12 de l’ASM redevient titulaire et surtout, retrouve sa grande force, à savoir sa faculté à délivrer la dernière passe (il a déjà délivré 37 passes décisives toutes compétitions confondues depuis son arrivée sur le Rocher en 2020) grâce à une patte gauche à la technique précise et léchée.

Caio Henrique comme un poisson dans l’eau sur le Rocher

Auteur de 3 passes décisives sur les 6 derniers matches, le latéral brésilien est de retour comme l’a d’ailleurs confirmé Adi Hütter en conférence de presse ce jeudi. « Il est en bien meilleure forme. Il ne le montre pas qu’avec ses passes décisives. Il fait de bien meilleures choses qu’il y a quelques semaines. Il est plus régulier dans ses performances, c’est très important pour nous. » Quant au principal intéressé, qui échange très régulièrement avec le coach monégasque à l’entraînement, et qui bénéficie de la totale confiance du DG du club, Thiago Scuro, il assure ne pas être encore revenu à 100 %. « Je suis conscient que je n’étais pas à 100% en début de saison. Je suis un peu mieux maintenant, physiquement aussi. Après une telle blessure, quand tu reviens, tu penses que tu es bien physiquement, mais tu ne l’es pas. Je n’étais pas à 100% à l’entraînement, j’avais besoin de temps pour récupérer des sensations et du rythme à l’entraînement. Maintenant, je pense que je suis à 85%. J’ai plus de confiance pour réaliser des gestes techniques. Parfois, c’est aussi dur de revenir au contact quand tu reviens de blessure, mais ça revient bien ! Step by step. Je travaille dur tous les jours pour aider le club et mes coéquipiers. Il reste 9 matchs de L1 cette saison, j’espère faire de grands matchs et donner de nouvelles passes décisives, ce qui est bon pour le mental et la confiance, comme j’ai pu le faire récemment», a-t-il avoué.

Très à l’aise face à Reims et Nantes, Caio Henrique, sous contrat jusqu’en juin 2027, a encore quelques petits passages à vide. Mais le latéral gauche brésilien, qui s’est exprimé dans un très bon français durant la dernière conférence de presse pour le plus grand bonheur des journalistes présents sur place, sait qu’il revient de loin et savoure désormais chaque instant. Celui qui était dans le viseur du Barça, il y a de cela quelques mois, se sent bien à Monaco et assure qu’il est comme un poisson dans l’eau sur le Rocher. « Avant ma blessure, c’est vrai que beaucoup de gens disaient que je pouvais partir de l’AS Monaco. Je suis très, très content ici, ma famille aussi. J’ai beaucoup d’amis ici. Je suis très heureux à Monaco. Je ne pense pas à ça », a-t-il expliqué jeudi. De bon augure pour l’AS Monaco qui n’a plus désormais que la Ligue 1 avec pour objectif la qualification en Ligue des Champions en fin de saison. Nul doute que le club de la Principauté aura besoin d’un Caio Henrique proche de son meilleur niveau pour y parvenir, et ça commence dès samedi à 19h du côté d’Angers…