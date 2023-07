PSG : un nouveau club tente sa chance pour Kylian Mbappé

La suite après cette publicité

Tout indique que Kylian Mbappé terminera par revêtir la tunique du Real Madrid un jour ou l’autre. Reste à savoir si ça sera dès cette saison 2023/2024, ou s’il faudra attendre 2024/2025 pour voir le Bondynois mettre le feu au Santiago Bernabéu. On devrait être fixé d’ici la fin du mois d’août, alors que la presse espagnole est désormais convaincue que le Real Madrid attend la toute fin du mercato pour forcer la main du PSG et pouvoir le recruter pour un prix relativement bas.

En revanche, d’autres clubs tentent de s’immiscer dans ce dossier depuis le début de l’été. Il y a eu cette offre saoudienne, plutôt conséquente, acceptée par le PSG mais refusée par le principal concerné. Ce week-end, en Angleterre, il a été question d’une proposition de Liverpool. Les Reds seraient prêts à proposer un prêt payant au champion de France et à l’international tricolore. Et voilà que selon le Daily Record, un nouveau club est entré dans la danse.

Les Blues sont chauds

La publication britannique indique ainsi que Chelsea tente d’attirer Kylian Mbappé dans ses rangs. Les Blues proposeraient une offre incluant du cash ainsi qu’un joueur pour convaincre la direction parisienne, et cette dernière est plus qu’à l’écoute de ce que peut lui offrir l’écurie londonienne. Il faut dire que les décideurs parisiens font tout pour se séparer du joueur, et l’arrivée de Chelsea dans ce dossier pourrait être une aubaine.

Très ambitieux et prêt à mettre la main à la poche, Todd Boehly pourrait ainsi être l’homme décisif dans ce dossier Mbappé. Reste tout de même à voir si le principal concerné sera prêt à rejoindre un club qui ne disputera pas la Ligue des Champions cette saison et un projet qui n’est pas forcément réputé pour sa stabilité ou sa cohérence. Mais après tout, c’est peut-être mieux que de rester toute une saison en tribune…