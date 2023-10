Newcastle : Dan Burn prolonge jusqu’en 2025

Il avait beaucoup fait parler de lui après sa très belle prestation contre le Paris Saint-Germain, en Ligue des Champions (4-1), où il avait notamment mis à mal l’attaque parisienne. Quelques jours plus tard, le défenseur polyvalent de 31 ans a prolongé son contrat avec Newcastle United, après avoir rejoint les Magpies en janvier 2022 et en provenance de Brighton. «Newcastle United est heureux d’annoncer que le défenseur Dan Burn a signé un nouveau contrat qui le maintiendra à St. James’ Park jusqu’en 2025», précise le communiqué du club anglais.

Après l’annonce de sa signature, le défenseur s’est exprimé sur le site officiel des Magpies. «Cela signifie tout pour moi de jouer pour ce club et de signer un nouveau contrat. J’ai dit quand j’ai signé que je ne voulais pas que ce soit juste un contrat d’appoint pour nous maintenir en haut de l’affiche - je veux être ici pour longtemps. Je veux rester ici pour longtemps. Personnellement, j’ai l’impression d’avoir accompli plus de choses en signant ce contrat qu’en signant ici au départ. Je suis ravi et j’attends avec impatience les deux prochaines saisons», a-t-il expliqué. Cette saison, il a disputé 10 rencontres pour 2 buts inscrits.