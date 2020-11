Real Madrid : enfin le réveil du grand Eden Hazard ?

La suite après cette publicité

22 novembre 2017. Ce jour-là, Eden Hazard, qui défendait encore les couleurs de Chelsea, avait transformé un pénalty lors de la victoire 4 à 0 face à Qarabag en Ligue des Champions. Il s'agissait alors de son dernier but dans la plus belle de toute les compétitions européennes. En effet, le natif de La Louvière était muet en Champions League depuis trois ans, lui qui avait connu la Ligue Europa lors de son ultime saison chez les Blues en 2018-19 avant de retrouver la C1 à son arrivée chez les Merengues en 2019.

Hazard a mis un terme à 3 ans de disette en Champions League

Pas épargné par les pépins physiques, l'international belge avait disputé six rencontres l'an passé dans cette compétition. Dans le détail, il était apparu à deux reprises contre le PSG et Galatasaray et une fois contre le Club Bruges en phase de poules. Ensuite, il était présent lors de la défaite face à Manchester City à l'occasion du Final 8 de Lisbonne. Blessé au début de ce nouvel exercice 2020-21, Hazard a pu jouer 5 matches, dont trois en C1. Alors qu'il n'a pas trouvé la mire face au Borussia Mönchengladbach (2-2, 27 octobre) et l'Inter Milan (3-2, 3 novembre), le Diable Rouge a enfin mis un terme à sa disette de trois ans.

En effet, hier soir, il a transformé du droit un pénalty obtenu par Nacho et a ouvert le score pour son équipe (7e). Mais plus que ce but, l'ancien joueur du LOSC a livré une prestation solide. Attendu au tournant avec les absences de Sergio Ramos et Karim Benzema, il a répondu présent et pris ses responsabilités. Souvent dans les bons coups, il a été un danger constant, tentant sa chance au but, et un vrai détonateur pour le Real Madrid. Il a amené de la percussion (7 duels gagnés), des dribbles (6 dribbles réussis sur 7) tout en étant juste dans le jeu (89,8% de passes réussies). Remplacé par Vinicius Jr à la 77e, Hazard a tout simplement régalé, même si tout n'a pas été parfait.

Le Real Madrid veut voir son vrai visage

Mais le joueur né en 1991 a surtout retrouvé de la confiance et apporté ce que les Madrilènes attendent de lui, à savoir être décisif et influent dans le jeu. Après la rencontre, celui qui a été l'un des meilleurs joueurs du match (voir vidéo) était forcément heureux : «ça a été un bon match de l'équipe. Ce sont trois points importants, il reste encore deux matches. C'est important de marquer des buts, mais la victoire est plus importante. Je ne pense qu'à gagner des matches. En jouant sur le terrain, on a un peu plus de confiance, mais ce soir ça s'est bien passé. Je prendrai plus de confiance avec des minutes sur le terrain et des matches». Sur le pré pendant 284 minutes depuis le début de saison, il a joué 5 matches toutes compétitions confondues (2 buts, 4 titularisations), mais n'en a joué aucun en intégralité. Mais ce qui est certain, c'est que Zinedine Zidane, qui a milité pour sa venue, compte sur un grand Hazard malgré la concurrence avec Marco Asensio.

«Il y a beaucoup de matches et nous devons choisir à chaque match, mais nous sommes tous dans le même bateau et il faut choisir. Concernant Hazard, je suis ravi car il joue, il a besoin de jouer et c'est ce qu'il fait, en récupérant son football, en faisant ses choses sur le terrain, car nous connaissons la qualité qui est la sienne. Pour le bien de l'équipe, qu'il continue comme ça, nous en avons besoin». Plus qu'une longue disette en C1, Eden Hazard a peut-être enfin lancé son aventure espagnole. Il faudra poursuivre ainsi contre Alavés samedi pour le Belge dont on attend beaucoup en club comme en Belgique. «Eden a vraiment eu une année compliquée. Mais je suis persuadé que 2021 sera une année fabuleuse pour Eden Hazard, mais aussi pour toute l’équipe nationale», avait lâché son sélectionneur Roberto Martinez début novembre. Hier, Eden Hazard a montré qu'il n'avait pas perdu son talent. Les prémices de jours enfin meilleurs ? Affaire à suivre...