Bâle veut faire capoter le transfert de Riccardo Calafiori !

Surprenant 5e de Serie A et qualifié pour la Ligue des Champions pour la première fois de son histoire, le club transalpin s’attendait à être victime de son succès sur ce mercato estival. Attaquée de toutes parts, la formation basée en Émilie-Romagne a fait ses adieux à Thiago Motta, grand artisan du parcours exceptionnel des Rossoblu en championnat et parti à la Juventus Turin, une fois la saison bouclée. Récemment, Bologne s’est également séparé de son atout majeur en attaque, Joshua Zirkzee, transféré à Manchester United pour 42,5 millions d’euros. Ces derniers jours, il était par ailleurs question d’un départ de Riccardo Calafiori.

La suite après cette publicité

Véritable révélation de la saison sous les couleurs de Bologne, le défenseur italien 22 ans a crevé l’écran sur la scène nationale en devenant indispensable à l’arrière-garde des Rossoblu. Apparu à 33 reprises (dont 27 titularisations) pour 2 buts et 5 passes décisives toutes compétitions confondues avec Bologne, le natif de Rome a logiquement gagné les faveurs de Luciano Spalletti pour participer à l’Euro 2024 avec l’Italie, alors championne d’Europe en titre. Même si l’aventure de la Nazionale en Allemagne a tourné au cauchemar, l’international transalpin (5 sélections) a été considéré comme l’une des rares satisfactions des Azzurri par son autorité défensive et une belle maturité.

À lire

Arsenal envoie Nuno Tavares en Serie A

Le FC Bâle exige sa part du gâteau !

Des qualités qui ont poussé Arsenal à passer à l’action. Tandis que le principal concerné, sous les radars de Chelsea, du Bayer Leverkusen ou encore du PSG, était annoncé avec insistance dans le viseur de la Juventus Turin au cours des dernières semaines, le club londonien a pris les devants pour s’attacher les services du joueur polyvalent de 22 ans, capable de jouer dans l’axe et dans le couloir gauche. Disposés à offrir 45 M€, bonus compris, et à proposer un contrat portant sur cinq saisons avec un salaire estimé à 4 M€ par an, les Gunners s’étaient mis d’accord avec Riccardo Calafiori.

La suite après cette publicité

Mais alors que le club anglais semblait toucher au but, la Gazzetta dello Sport nous révèle que le transfert de l’Italien à l’Emirates Stadium est actuellement au point mort. La raison ? L’ancien club de Riccardo Calafiori, à savoir le FC Bâle, a gelé la transaction en raison d’un différend financier avec Bologne. À l’époque où le club suisse avait cédé sa pépite contre 4 M€ à l’été 2023, les pensionnaires du Parc Saint-Jacques avaient conclu un accord avec leurs homologues transalpins pour récupérer 50% d’un éventuel futur transfert du joueur. Or, le média italien précise que les dirigeants rossoblu réfutent cet accord, estimant avoir grandement contribué à la revalorisation de l’Italien en raison de leur excellente saison. En attendant que les deux clubs parviennent à trouver une solution pour se sortir de l’impasse, Riccardo Calafiori a repris l’entraînement avec le pensionnaire de Serie A, au grand dam d’Arsenal…