Tottenham : Dele Alli encense Pochettino

Titulaire à une seule reprise en Premier League cette saison, Dele Alli traverse une période compliquée depuis l’arrivée de José Mourinho sur le banc de Tottenham en novembre 2019. Entre blessures et problèmes de comportement, l’international anglais ne convainc pas l’entraîneur portugais avec qu’il ne semble pas avoir une relation très cordiale, contrairement à la relation qu’il avait avec le technicien argentin, aujourd’hui en poste au PSG.

Si Pochettino a tenté d’attirer son ancien chouchou à Paris cet hiver, le milieu de terrain de 24 ans a récemment révélé dans le podcast PlayOn de la FIFA, qu’il entretenait une super relation avec lui. «J'ai eu beaucoup de chance d'avoir un manager comme Pochettino, c’était un type incroyable et très expérimenté. Il m'attirait si je faisais des bêtises et me parlait. Pas comme un père, mais avec ce genre d’ambiance». Une relation qui aurait pu continuer si l’ancien joueur du MK Dons avait rejoint le Paris Saint-Germain au dernier mercato hivernal.