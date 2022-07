PSG : visite médicale imminente pour Nordi Mukiele !

La suite après cette publicité

«Le club travaille pour améliorer l’effectif. On va prendre l'avion, faire un trajet de 12 heures, on va dormir et quand on atterrira on aura peut-être 1 ou 2, voire 3, 4, 5 joueurs de plus. On verra ce qui va se dérouler cette semaine. » Voilà ce que déclarait il y a quelques heures, Christophe Galtier au sortir de la démonstration parisienne face au Gamba Osaka (6-2). Le technicien parisien, pourtant plutôt bien doté au niveau de son effectif attend en effet plusieurs joueurs, notamment au point de vue défensif.

Et si certaines pistes n'avancent pas, celle menant à un autre joueur est sur le point d'aboutir. En effet, selon nos informations, Nordi Mukiele est attendu dans la soirée à Paris où il passera ensuite sa visite médicale. Malgré un forcing de dernière minute de Chelsea qui a tout tenté pour récupérer l'international tricolore, c'est bel et bien au PSG qu'il devrait poursuivre sa carrière puisqu'il est attendu dans la soirée à Paris pour passer la traditionnelle visite médicale.

Nordi Mukiele, 3e renfort estival du PSG ?

Si tout se passe sans encombre, le PSG tiendra son véritable troisième renfort de l'été après l'achat de Vitinha et celui d'Hugo Ekitike. Le week-end dernier, le club de la capitale est tombé d'accord avec le RB Leipzig pour le défenseur français. À 24 ans, l'ancien Montpelliérain, qui était absent de l'entrainement ce matin à Leipzig, va écrire un nouveau chapitre de sa carrière à Paris puisqu'il a préféré rejoindre la cité parisienne plutôt que la cité londonienne.

Formé à Laval puis révélé à Montpellier, Nordi Mukiele évoluait au RB Leipzig depuis 4 ans. Il devrait donc revenir par la grande porte en Ligue 1 et va offrir différentes possibilités à Christophe Galtier aussi bien pour le poste d'axial droit que celui de latéral droit ou même de piston droit. Un renfort de poids pour le club francilien.