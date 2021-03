Le Borussia Dortmund tremble pour Erling Haaland

La suite après cette publicité

Ce samedi après-midi, le Borussia Dortmund se déplaçait à Cologne pour essayer de grappiller quelques points pour les places qualificatives pour la prochaine Ligue des Champions. Tout a bien commencé puisqu'Erling Haaland mettait ses coéquipiers sur de bons rails dès la 4e minute. Oui, mais voilà, malgré une domination, les Borussen ont encaissé un penalty puis un autre but peu après l'heure de jeu. En toute fin de rencontre, Erling Haaland y allait de son doublé pour égaliser (90e).

Mais le talent du géant norvégien n'a pas suffi au BvB pour remporter une rencontre qui leur semblait pourtant promise. On pourrait se dire que, malgré tout, Haaland a été fier de mettre ses 20e et 21e buts de la saison, mais il n'en fut rien. Il a d'ailleurs bien montré sa frustration à la fin de la rencontre. Au coup de sifflet final, il a lancé son maillot en direction d'un de ses adversaires, sans prendre le sien et a fui la pelouse au bout de 14 secondes, sans un geste pour ses adversaires ou coéquipiers.

Dortmund est devenu trop petit pour lui

« On pouvait voir sa déception, car il voulait vraiment quitter le terrain avec trois points. Sa qualité n'est restée cachée à personne. Mais c'est aussi cette volonté de gagner qui le distingue », a déclaré son entraîneur Edin Terzic lors de la conférence de presse d'après match avant d'ajouter : « c'était définitivement un petit revers, et nous entrons dans la trêve internationale avec un peu de déception ». Malgré leur buteur vedette donc, le club de la Ruhr n'y arrive pas.

Alors que les rumeurs de transferts vont bon train un peu partout en Europe, envoyant le Norvégien en Angleterre ou du côté du Real Madrid, l'écurie allemande commence un peu à trembler. Le club serait-il déjà devenu trop petit pour lui ? Se rendrait-il compte que, malgré ses prouesses et ses buts, il ne pouvait pas gagner un match tout seul ? Ces rencontres peuvent-elles le pousser à quitter la Ruhr dès cet été ? Ce sont ces questions qui frappent le crâne des dirigeants du BvB ce dimanche matin...